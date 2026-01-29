No es el balcón: este es el mejor lugar de la casa para ubicar el potus, según el Feng Shui Fuente: Shutterstock

El potus es una de las plantas más populares en los hogares por su estética, su resistencia y su fácil mantenimiento. Sin embargo, el Feng Shui sostiene que no solo importa tener esta planta, sino también elegir con cuidado el lugar donde se la ubica.

Aunque muchas personas optan por el balcón o terrazas, esta antigua filosofía china señala que esa no es la mejor decisión. El potus cumple un rol energético clave y, para aprovecharlo al máximo, debe colocarse en un punto estratégico del hogar.

Según el Feng Shui, esta planta es ideal para armonizar espacios, limpiar la energía densa y favorecer la circulación del chi. Su presencia bien ubicada puede generar una sensación inmediata de equilibrio y bienestar.

El mejor lugar para ubicar el potus según el Feng Shui

De acuerdo con el Feng Shui, el lugar ideal para el potus es cerca de la entrada principal de la casa. Este sector representa el ingreso de la energía y determina cómo fluye dentro del hogar.

No es el balcón: este es el mejor lugar de la casa para ubicar el potus, según el Feng Shui Fuente: Shutterstock

Colocar el potus en este punto ayuda a filtrar las energías negativas que provienen del exterior. Además, potencia la llegada de vibraciones positivas, promoviendo armonía, protección y estabilidad.

La planta actúa como una barrera energética natural ya que sus hojas verdes y su crecimiento constante simbolizan renovación, abundancia y vitalidad, conceptos fundamentales para el ingreso del chi.

Lo ideal es ubicarlo en un mueble, repisa o soporte colgante cercano a la puerta, con buena luz indirecta. De esta manera, se mantiene saludable y cumple su función energética sin interferencias.

Por qué no conviene poner el potus en el balcón

Aunque el balcón parece un espacio adecuado, el Feng Shui indica que no es el sitio más favorable para el potus. La exposición constante al sol fuerte, al viento y a los cambios de temperatura puede debilitar la planta.

No es el balcón: este es el mejor lugar de la casa para ubicar el potus, según el Feng Shui Fuente: Shutterstock

Una planta deteriorada genera energía estancada. Esto puede afectar el equilibrio energético del hogar, incluso si el balcón está bien decorado.

Además, el balcón es un área de paso hacia el exterior. En términos energéticos, no permite que el potus proteja ni armonice el interior, que es su principal función.

Plantas que atraen buena energía y fortuna según el Feng Shui

Además del potus, el Feng Shui recomienda otras plantas para atraer prosperidad y bienestar en el hogar.