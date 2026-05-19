ElEuro y dólar cotiza a 1.1635 USD este martes, 19 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,18% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar cayó -0.65% y en el último año acumula una variación de -1.09%, indicando una tendencia bajista moderada.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fuerte impulso en la demanda, lo que podría estar impulsando al alza su valor en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia no garantiza estabilidad a largo plazo. La variabilidad en el mercado puede influir en futuros movimientos, lo que requiere un análisis continuo de la situación económica.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar fue del 3.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual del 5.95%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.