Aunque el lavado cotidiano de las manos sea una actividad relacionada a la higiene y cuidado personal, existe un método poco conocido que se basa en la utilización de agua y sal, y que tiene como objetivo central hacer una limpieza energética. A través de la filosofía del Feng Shui se introdujo una nueva variable al momento de lavarse las manos que apunta a liberar la carga de energías negativas acumuladas. Gracias a la utilización de agua y sal se produce un intercambio y renovación energética interior que, según el Feng Shui, ayuda a encontrar un equilibrio tanto espiritual como mental. Para el Feng Shui la sal es considerada como un elemento neutralizador que ayuda a disipar las energías negativas. Al combinarse con el agua, que representa el flujo, la purificación y el movimiento, se obtiene un poderoso disipador de tensiones. En este sentido, diferentes especialistas en Feng Shui afirman que hacer este ritual genera una sensación casi inmediata de alivio, carga y renovación de emociones internas. Ahora bien, muchos expertos consideran que lo adecuado es hacer este ritual una vez por día o, en lo posible, semanalmente. Esto, por su parte, ayudará a no acumular cargas negativas y poder liberar todas aquellas tensiones que afecten al espíritu interno. Al momento de hacer el ritual del Feng Shui para despedirse por completo de las malas energías y las tensiones acumuladas en el día o semana, es importante tener en cuenta algunas consideraciones para que salga de la mejor manera. Por su parte, para llevarlo a cabo habrá que elegir un momento del día específico, preferentemente al final de la jornada o una vez que ya no se vuelva a salir del hogar. Además, si se hace luego de bañarse será mucho más efectivo. Otro de los puntos importantes es que tiene que hacerse con agua tibia y una importante de cantidad de sal gruesa, la cual debe frotarse durante dos minutos por las manos y enjugar bien para liberar toda la carga negativa. De esta manera, se realizará un poderoso ritual basado en la filosofía del Feng Shui que promete llevar equilibro y paz mental al momento de finalizar el día. Para hacer el ritual del lavado de manos con sal se necesitan muy pocos elementos, los cuales son muy fáciles de conseguir y están prácticamente en todos los hogares. De tal modo, será importante contar con: