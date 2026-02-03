No siempre resulta sencillo dormir bien y, en la búsqueda de un descanso más profundo, muchas personas incorporan hábitos y rituales vinculados al bienestar en el hogar. Dentro de esas prácticas, el Feng Shui, una filosofía china orientada a la armonización de los espacios, popularizó un gesto simple: colocar un vaso de agua debajo de la cama antes de dormir.

Según esta corriente, el agua cumple un rol central como elemento capaz de absorber y neutralizar las energías que se acumulan en los ambientes, en especial en aquellos destinados al descanso. Por ese motivo, se considera que su presencia durante la noche puede contribuir a generar un clima más equilibrado en el dormitorio.

Qué significa el vaso de agua debajo de la cama

De acuerdo con los principios del Feng Shui, mientras una persona duerme, el cuerpo se encuentra en un estado de mayor sensibilidad energética. En ese contexto, el vaso de agua funcionaría como un canal de absorción de vibraciones consideradas negativas o perturbadoras.

La creencia sostiene que este proceso favorece un entorno más limpio desde el punto de vista energético y ayuda a promover un descanso más reparador. Por eso, quienes siguen esta práctica recomiendan colocar el vaso debajo de la cama, preferentemente a la altura de la cabecera, aunque también puede ubicarse sobre la mesa de luz.

Esta práctica se volvió popular entre quienes buscan mejorar la calidad del sueño

Cómo realizar el ritual correctamente

Para llevar adelante esta práctica no se necesitan elementos especiales, solo:

Un vaso de vidrio transparente.

Agua limpia, preferentemente potable.

Antes de ir a dormir, se debe llenar el vaso y colocarlo debajo de la cama, cerca de la zona de la cabeza. Al despertar, se recomienda retirar el vaso y deshacer el agua fuera del hogar, ya que, según la creencia, habría absorbido energías acumuladas durante la noche.

También se sugiere no reutilizar ese vaso para beber y destinarlo únicamente a este fin. Algunas corrientes del Feng Shui indican que acompañar el gesto con una intención positiva o un pensamiento consciente puede reforzar el efecto simbólico del ritual.

Un ritual asociado a la armonía del hogar

Más allá de su significado energético, esta práctica se volvió popular entre quienes buscan mejorar la calidad del sueño y generar una sensación de orden y equilibrio en el dormitorio. Para muchos, no se trata únicamente de dormir mejor, sino de construir un espacio que invite al descanso y a la tranquilidad.

Lo ideal es que el agua sea potable, y el vaso no se vuelva a utilizar para beber. Foto: Freepik

En ese marco, el Feng Shui también asocia distintos elementos cotidianos con conceptos como la armonía y la abundancia, que pueden incorporarse al hogar como parte de una búsqueda más amplia de bienestar integral.