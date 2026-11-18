Los conductores suelen prestar atención a las señales de tránsito, pero no siempre miran el color del cordón antes de estacionar o detener el auto. Sin embargo, también establecen prohibiciones y pueden terminar en una multa.

El amarillo es uno de los colores más conocidos, aunque hay otro que implica una restricción más severa: el rojo. Cuando el cordón está pintado de ese color, no se puede estacionar ni detener el vehículo, ni siquiera por unos segundos.

La regla forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme, contemplado en la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Qué significa que el cordón esté pintado de rojo

El cordón rojo señala que está prohibido estacionar y detenerse junto a la acera. Esto significa que el conductor no puede dejar el auto en ese sector ni frenar momentáneamente para esperar a alguien o permitir que un pasajero baje.

La disposición está contemplada en el apartado H.15 del Sistema de Señalización Vial Uniforme, reglamentado por el Decreto 196/2025.

A diferencia de otras marcas viales, esta señalización no establece una diferencia entre una parada breve y un estacionamiento: ambas maniobras están prohibidas.

El cordón rojo indica que está prohibido estacionar y detenerse, incluso por unos segundos, según el Sistema de Señalización Vial Uniforme. Fuente: Sistema de Señalización Vial Uniforme

En qué lugares puede aparecer el cordón rojo

Este tipo de señalización se utiliza en sectores donde es necesario mantener libre el espacio junto a la acera para no obstaculizar la circulación o comprometer la seguridad vial.

Puede encontrarse en esquinas, accesos y otros puntos de circulación en los que la autoridad de tránsito establece restricciones para los vehículos.

Qué establece la Ley de Tránsito sobre los cordones pintados

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, actualizada por el Decreto 196/2025, establece en el apartado H.15 del Sistema de Señalización Vial Uniforme cómo deben interpretarse los cordones pintados.

La norma contempla dos colores: rojo y amarillo, y determina qué maniobras están permitidas en cada caso.

El texto también precisa cómo debe realizarse la señalización. El cordón debe estar pintado tanto en su cara superior como en la parte que queda libre hacia la calzada .

Además, aclara que esta demarcación funciona como un refuerzo de las señales verticales y que su utilización depende de las disposiciones que establezca cada autoridad local, de acuerdo con su política de estacionamiento y circulación.

En cuanto a su significado, el decreto establece dos situaciones diferentes: