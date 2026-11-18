Papel de diario en la tierra del jardín - Imagen Ilustrativa

Colocar papel de diario sobre la tierra de las plantas es un truco casero de jardinería que permite aprovechar un material que suele terminar en la basura.

Aunque parece una práctica poco habitual, tiene beneficios concretos para el cuidado del jardín: ayuda a controlar las malezas, conserva la humedad del suelo y protege las raíces de los cambios de temperatura.

Esta técnica se conoce como acolchado o mulching y consiste en cubrir la superficie de la tierra con materiales orgánicos o biodegradables.

La Universidad Estatal de Iowa y la Universidad de Connecticut incluyen los periódicos entre las alternativas que pueden utilizarse para proteger el suelo y mejorar las condiciones de cultivo.

Para qué sirve poner papel de diario sobre la tierra de las plantas: los 4 beneficios principales

El papel de diario funciona como una barrera física que protege la superficie del suelo. Cuando se coloca correctamente, puede aportar distintas ventajas para el desarrollo y mantenimiento de las plantas:

Evita el crecimiento de malezas: limita el paso de la luz solar hacia las semillas de hierbas no deseadas y dificulta su germinación.

Conserva la humedad de la tierra: reduce la evaporación del agua y permite que el suelo permanezca húmedo durante más tiempo.

Protege la superficie del suelo: disminuye el impacto directo de las gotas de lluvia y ayuda a reducir la erosión.

Se descompone naturalmente: al ser biodegradable, el papel se degrada con el tiempo y se incorpora progresivamente al suelo.

La Universidad Estatal de Iowa destaca la utilidad de los periódicos como cobertura para controlar las malezas, mientras que la Universidad de Connecticut explica que el acolchado ayuda a reducir la pérdida de agua por evaporación.

El papel de diario puede utilizarse como acolchado para proteger la tierra de las plantas, reducir la evaporación del agua y dificultar el crecimiento de malezas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo poner papel de diario sobre la tierra para aprovechar sus beneficios

Para que esta técnica funcione, es importante distribuir el papel de manera uniforme y evitar que queden espacios descubiertos. La Universidad Estatal de Iowa recomienda utilizar varias capas de periódico como cobertura del suelo.

El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Limpiar la tierra: retirar las malezas que ya hayan crecido alrededor de las plantas. Colocar las hojas: distribuir entre dos y cuatro hojas de diario sobre la superficie, con los bordes superpuestos para evitar que entre luz. Humedecer el papel: mojarlo ligeramente para que se adhiera a la tierra y no se vuele con el viento. Agregar otra cobertura: colocar encima hojas secas, paja o compost para mantener el periódico en su lugar. Dejar libre la base de las plantas: evitar que el papel quede demasiado cerca de los tallos, para no retener humedad en exceso alrededor de ellos.

Qué tipo de papel de diario se puede usar y qué precauciones hay que tener

No todos los papeles son adecuados para utilizar como acolchado. Lo recomendable es elegir periódicos comunes, sin plastificados ni recubrimientos brillantes, y evitar las páginas de revistas, los papeles encerados o los materiales que no sean biodegradables.

También hay que controlar la cantidad de hojas. Si se colocan demasiadas capas o se compactan en exceso, pueden dificultar el paso del agua y la circulación del aire hacia el suelo.