Las placas TA tienen caracteres negros sobre fondo amarillo y una numeración específica para identificar a cada vehículo. Imagen ilustrativa.

Las letras TA en las matrículas amarillas identifican a los vehículos pertenecientes al personal técnico-administrativo de las misiones diplomáticas, las organizaciones internacionales y las oficinas consulares acreditadas en España. Se trata de una matrícula especial que permite distinguir estos automóviles de los que utilizan otros integrantes del cuerpo diplomático y consular.

El Real Decreto 2822/1998, que aprueba el Reglamento General de Vehículos, establece las características y los grupos de caracteres que deben llevar estas placas. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), tienen un fondo amarillo y caracteres negros, con una combinación de letras y números que permite identificar tanto al organismo al que pertenecen como al vehículo dentro de esa representación.

Qué significan las letras TA en las matrículas amarillas de España

Las siglas TA corresponden a los vehículos del personal técnico-administrativo de las misiones diplomáticas, las organizaciones internacionales y las oficinas consulares. De acuerdo con la información publicada por la DGT, estas matrículas tienen tres grupos de caracteres:

Las letras TA , que identifican la categoría del vehículo.

Dos o tres cifras que identifican a la misión diplomática, la organización internacional o la oficina consular.

Un número de orden que permite identificar cada vehículo perteneciente al personal técnico-administrativo.

La placa tiene el fondo amarillo y los caracteres en negro. Esta combinación permite reconocerla visualmente y diferenciarla de otras matrículas especiales utilizadas por representantes diplomáticos y consulares.

Las matrículas diplomáticas permiten distinguir los vehículos del personal de embajadas, consulados y organizaciones internacionales. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes pueden utilizar las matrículas TA y qué requisitos establece la normativa

El artículo 39 del Reglamento General de Vehículos delimita quiénes pueden acceder a este tipo de matriculación especial. En concreto, contempla los vehículos propiedad de :

El personal técnico-administrativo de las misiones diplomáticas acreditadas en España.

Los trabajadores de las organizaciones internacionales o supranacionales que hayan suscrito un acuerdo de sede con el Estado español.

Los empleados consulares de las oficinas consulares.

Por lo tanto, las matrículas TA no están disponibles para cualquier conductor ni para particulares. Su uso está vinculado a la pertenencia a alguna de estas representaciones y al cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa.

El mismo artículo establece que los permisos de circulación se expiden a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, a instancia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, tanto los permisos como las matrículas están sujetos a una revisión anual por parte de este ministerio.

Las letras CD, CC, TA y OI identifican distintas categorías de vehículos vinculados al ámbito diplomático y consular. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

Qué diferencias hay entre las matrículas TA, CD, CC y OI

Las matrículas amarillas TA forman parte del sistema de identificación diplomática español, que utiliza diferentes combinaciones de letras y colores para distinguir a los organismos y al personal al que pertenecen los vehículos. Según la clasificación publicada por la DGT, existen cuatro modalidades principales :

CD (fondo rojo): identifica los vehículos del Cuerpo Diplomático, incluidos los pertenecientes a las misiones diplomáticas y sus miembros.

CC (fondo verde): corresponde a los vehículos del Cuerpo Consular y de las oficinas consulares.

TA (fondo amarillo): identifica los vehículos del personal técnico-administrativo y los empleados consulares comprendidos en esta categoría.

OI (fondo azul): corresponde a los vehículos de organizaciones internacionales.

Estas diferencias permiten reconocer a qué representación pertenece cada vehículo sin necesidad de consultar su documentación. La DGT también explica que las matrículas diplomáticas tienen validez indefinida, aunque están sujetas a revisiones anuales.

La regulación específica se encuentra en el anexo XVIII del Real Decreto 2822/1998, que establece los colores y las inscripciones de las placas, mientras que el artículo 39 determina quiénes pueden obtener estos permisos especiales.