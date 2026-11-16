Es una regla obligatoria para ciertos conductores menores de 21 años en Nueva Jersey.

La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (NJMVC) establece a través de su sitio web oficial los requisitos que todos los menores de 21 años deben cumplir para poder circular en el estado cuando lo hacen con un permiso de aprendizaje o una licencia de conducir provisional .

En estos casos, es obligatorio que las matrículas exhibidas en sus vehículos los identifiquen con facilidad mediante la presencia de una calcomanía roja.

La calcomanía roja que deben llevar los menores de 21 años con estas licencias o permisos en NJ

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, deben llevar esta calcomanía los conductores menores de 21 años que tengan:

Un permiso especial de aprendizaje

Un permiso de examen

Una licencia provisional

La calcomanía debe ser roja, reflectante, y colocarse en ambas matrículas: “Debe mostrarse una calcomanía en la esquina superior izquierda de la matrícula delantera y otra en la esquina superior izquierda de la matrícula trasera ”, se indica.

La calcomanía debe exhibirse en ambas matrículas. PeopleImages

Estos elementos se venden en agencias locales de vehículos: miden 3,81 cm x 2,54 cm y se fabrican con material fácilmente removible.

Es importante destacar que todo conductor que deba circular con estas calcomanías tendrá que mostrarlas al momento de realizar su prueba de conducción.

Otras restricciones que tienen estos conductores de Nueva Jersey

Los horarios de conducción están limitados para los conductores menores de 21 años que circulen con una licencia de prueba, por lo que no se les permite circular entre las 23.01 pm y las 5.00 am.

Tampoco tienen permiso para que vaya arriba del vehículo más de un pasajero -a no ser que lleven un padre, tutor o cualquier otro pasajero que sea dependiente de ellos-.

Finalmente, como medida de seguridad, además del uso obligatorio del cinturón en todo momento, se les exige que no utilicen ningún teléfono celular o dispositivo electrónico, ni siquiera en función manos libres.