El dolor de cadera representa una de las dolencias más comunes entre los adultos mayores. A medida que transcurre el tiempo, la rigidez y la disminución de la movilidad pueden impactar negativamente en la calidad de vida. La buena noticia es que la actividad física continúa siendo la herramienta más eficaz para mitigar las molestias y restablecer el movimiento. El fortalecimiento de piernas, glúteos y core (músculos abdominales, lumbares, de la pelvis y musculatura de columna) representa otro beneficio significativo, ya que proporciona soporte adicional a la cadera y previene lesiones. La bicicleta fija se distingue como un ejercicio de bajo impacto que refuerza los músculos que rodean la cadera. Este trabajo muscular otorga estabilidad y protección a las articulaciones, lo que contribuye a la disminución del dolor. Asimismo, el movimiento repetitivo favorece la distribución del líquido sinovial, esencial para lubricar y nutrir el cartílago. Esto disminuye la rigidez y mejora la flexibilidad, aspecto fundamental para quienes padecen artrosis. Es fundamental consultar con un médico o fisioterapeuta antes de iniciar cualquier actividad, especialmente si el dolor es intenso. Una vez que obtengas la autorización pertinente, considera las siguientes recomendaciones: Las actividades alternativas a la bicicleta estática son igualmente efectivas. A continuación, se presentan algunas de ellas: La práctica de estas actividades contribuye a un estilo de vida saludable y activo.