Ni vinagre ni bicarbonato: la forma ideal de sacar el sarro del lavamanos y evitar que baje la presión del agua. (Imagen ilustrativa)

El sarro en el lavamanos es uno de los problemas más comunes en el baño.

Con el paso del tiempo, la acumulación de minerales presentes en el agua puede obstruir los aireadores de las canillas, generar manchas difíciles de quitar y hasta reducir la presión del agua.

Aunque muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato, existe una alternativa que suele ser más efectiva para combatir estas incrustaciones: el ácido cítrico, un compuesto natural presente en frutas como el limón y utilizado frecuentemente en productos de limpieza.

Gracias a su capacidad para disolver depósitos minerales, se convirtió en uno de los métodos favoritos para eliminar restos de calcio y magnesio sin dañar las superficies.

Cómo usar ácido cítrico para eliminar el sarro del lavamanos

El ácido cítrico actúa directamente sobre las acumulaciones minerales que forman el sarro, ayudando a desprenderlas con mayor facilidad.

El sarro en el lavamanos es uno de los problemas más comunes en el baño.

Para aplicarlo correctamente, seguí estos pasos:

Disolvé una o dos cucharadas de ácido cítrico en medio litro de agua tibia.

Colocá la mezcla sobre las zonas afectadas mediante un pulverizador o un paño.

Dejá actuar entre 15 y 30 minutos.

Frotá suavemente con una esponja no abrasiva.

Enjuagá con abundante agua.

Si el problema está en la canilla, también podés desmontar el aireador y dejarlo en remojo dentro de la solución durante unos minutos.

Este procedimiento ayuda a eliminar los residuos que dificultan el paso del agua y pueden provocar una disminución progresiva de la presión.

Además, al ser menos agresivo que algunos limpiadores industriales, resulta una opción práctica para el mantenimiento periódico del baño.

El beneficio poco conocido del ácido cítrico que ayuda a cuidar las canillas

Más allá de remover el sarro visible, el ácido cítrico tiene otra ventaja que pocas personas conocen: contribuye a preservar el funcionamiento de los aireadores y filtros ubicados en las canillas.

Cuando estos componentes se llenan de depósitos minerales, el flujo de agua pierde intensidad y puede generar salpicaduras irregulares. Una limpieza periódica con ácido cítrico ayuda a mantener despejados los pequeños conductos por donde circula el agua.

Entre los beneficios adicionales se destacan:

Mejora el flujo de agua.

Reduce la acumulación futura de minerales.

Ayuda a prolongar la vida útil de los aireadores.

Disminuye la aparición de manchas blancas en griferías cromadas.

Mantiene una mejor apariencia del baño.

Si bien el ácido cítrico no reemplaza una limpieza profunda cuando las incrustaciones son extremas, sí se presenta como una de las soluciones más efectivas para mantener el lavamanos libre de sarro, conservar una buena presión de agua y evitar problemas frecuentes en las canillas del hogar.