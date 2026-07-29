Poner tres cucharas en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Representación creada con IA)

Los trucos caseros para combatir la humedad y la condensación en el hogar suelen viralizarse en redes sociales. Uno de los más comentados consiste en colocar tres cucharas metálicas sobre el marco de una ventana, una práctica que muchas personas recomiendan durante los meses de frío.

Aunque este método se comparte con frecuencia como una solución sencilla para evitar que se empañen los vidrios, es importante aclarar que no reemplaza una correcta ventilación ni resuelve problemas de humedad estructural. Se trata de un recurso casero basado en un principio físico, cuyo efecto es limitado y localizado.

Atención: por qué algunas personas ponen tres cucharas en la ventana

La recomendación más difundida consiste en apoyar cucharas metálicas, que podrían ser tres, preferentemente de acero inoxidable, sobre el marco de la ventana, con el mango hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia el exterior.

La explicación se basa en que el metal conduce el calor con mayor rapidez que el vidrio, por lo que las cucharas se enfrían antes. Como consecuencia, el vapor de agua del ambiente tiende a condensarse primero sobre ellas y no sobre toda la superficie de la ventana.

En teoría, las gotas de agua que se forman sobre las cucharas resbalan hacia el exterior, evitando que parte de la humedad quede acumulada sobre el vidrio o el alféizar.

Poner una cuchara de metal en la ventana: para qué sirve y por qué cada vez más personas recomiendan este truco Representación creada con IA

¿Realmente funciona este truco?

El fundamento físico relacionado con la conductividad térmica del metal es real. Sin embargo, especialistas y publicaciones sobre el tema coinciden en que el efecto es muy puntual, ya que solo influye en la zona donde se encuentran las cucharas.

Por ese motivo, este truco no elimina la humedad del ambiente, ni evita por completo la aparición de condensación cuando existe poca ventilación, diferencias importantes de temperatura o problemas estructurales en la vivienda.

En esos casos, las medidas más efectivas siguen siendo ventilar los ambientes todos los días, controlar las fuentes de humedad y, si es necesario, utilizar deshumidificadores o mejorar el aislamiento de puertas y ventanas.

También existe una versión vinculada a creencias populares

Además de la explicación práctica, circula otra versión que no tiene base científica. Algunas personas colocan cucharas en la ventana como parte de un ritual simbólico relacionado con la abundancia o las nuevas oportunidades.

Según esta creencia, la cuchara representa un recipiente dispuesto a recibir, mientras que la ventana simboliza la conexión entre el interior del hogar y el exterior. Generalmente, este ritual se realiza por la noche o durante la luna llena.

No obstante, no existe evidencia científica que demuestre que esta práctica produzca efectos reales, por lo que debe entenderse únicamente como una creencia o tradición popular.