La duración de la siesta es uno de los ejes de debate más frecuentes entre quienes adoptan esta práctica, ya sea por no haber conciliado el sueño durante la noche o por sentirse faltos de energía.

La discusión llegó a un punto y aparte con una investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), que puso números concretos a esa duda al encontrar un tiempo ideal para disfrutar del descanso.

Si bien la investigación se llevó adelante con pilotos, las conclusiones a las que arribó la entidad gubernamental estadounidense se volvieron una referencia para quienes buscan mejorar su rendimiento durante el día.

Ni una hora, ni dos: cuántos minutos dura la siesta de la NASA y por qué marca la diferencia

El estudio de la NASA sobre los efectos de la siesta se inició en 1995. El fin último era el de mantener alertas a los pilotos durante sus respectivos turnos, según recaba la Sleep Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro.

Ni una hora, ni dos: cuántos minutos dura la siesta de la NASA y por qué marca la diferencia. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La conclusión a la que arribaron los investigadores tras analizar cómo el descanso breve mejora el rendimiento laboral fue que existe una duración ideal para que el organismo pueda recuperar su energía: 26 minutos.

Según el estudio de la NASA, con este tiempo es posible maximizar los efectos sobre el rendimiento y el estado de alerta.

Quienes logren alcanzar este tiempo de descanso, tendrán mayores ventajas para reducir la inercia del sueño, esa sensación de aturdimiento y lentitud que suele aparecer cuando una persona se despierta de siestas más largas.

¿Qué descubrió el estudio de la NASA sobre las siestas de 26 minutos?

En el experimento original, los pilotos contaban con la posibilidad de dormir 40 minutos durante un vuelo, mientras otros compañeros se hacían cargo de los controles.

Quienes lograron alcanzar una siesta de 26 minutos, demostraron mejores resultados frente a quienes no descansaron. Algunos de los números exactos a los que arribó la investigación:

Hasta un 54% más de estado de alerta.

Un 34% más de rendimiento laboral.

Menos sensación de sueño hacia el final del vuelo: aquellos pilotos que no lograron descansar, presentaron el doble.

Consejos para dormir una siesta de 26 minutos

Uno de los problemas que acarrean las siestas más largas, como las que se extienden por una o dos horas, es la inercia del sueño. En algunos casos, genera la sensación de mayor cansancio o un menor nivel de alerta apenas uno se despierta.

La principal recomendación para quienes opten por descansar después del mediodía es que la siesta no debe superar los 32 minutos. La fórmula de la NASA contempla un aproximado de 6 minutos para conciliar el sueño y unos 26 de descanso.

Principales sugerencias para optimizar el descanso y recuperar la energía