En esta noticia El secreto de la abuela Cuñi para llegar a los 106 años

Cornelia de Jesús García de Villaba, mejor conocida como “Abuela Cuñi” , fue declarada la persona más longeva del partido de Hurlingam, provincia de Buenos Aires, al cumplir 106 años.

No obstante, cuando habla no parece tener esa edad y se da lugar para contar anécdotas, reírse, recordar su infancia e incluso bailar. Cuando le preguntan cuál es el secreto de la longevidad, su respuesta desconcierta a más de uno.

El secreto de la abuela Cuñi para llegar a los 106 años

La mujer nació en Llajta Mauca, una localidad rural en Santiago del Estero, y se mudó a Buenos Aires a los 22 años. En los primeros años se dedicó como empleada doméstica, cocinera y modista.

La fanática de Boca Juniors tiene 3 hijos, 11 nietos y 10 bisnietos, con quienes disfruta las reuniones familiares y las visitas. Estuvo casada dos veces y quedó viuda en 1994; por este motivo, su vida giró en torno a la familia que la acompaña, la visita y la lleva de paseo.

Le preguntaron cuál es el secreto de la longevidad a una mujer de Hurlingham de 106 años y su respuesta sorprendió a todos.

A Villaba le preguntaron cuál era el secreto de su longevidad en diálogo con TN y no dudó en responder con humor: “La cervecita”.

Más allá de la broma, mantuvo siempre una vida activa y gozó de buena salud. Su familia también destaca la alegría que tiene para recibir gente, el baile y la curiosidad que tiene ante la vida.

Por ejemplo, para su cumpleaños número 100, que fue en la pandemia, lo festejó a través de las rejas de su casa, y tanto parientes como vecinos se juntaron en la puerta con música, comida y un pasacalles.

Cabe destacar que su respuesta es una broma y que los especialistas aconsejan moderar el consumo de alcohol para gozar de buena salud. Ella no habla de grandes secretos, pero cuando le preguntan, su mensaje va por el lado de la unión familiar, la sociabilización y el buen humor.