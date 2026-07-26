Las vacaciones de invierno comienzan a llegar a su fin para un grupo de alumnos argentinos que han podido disfrutar, durante el transcurso del corriente mes, de las dos semanas de receso.

El calendario oficial que difundió el Gobierno Nacional establece el lunes 27 de julio como la fecha de regreso a las aulas para las comunidades educativas de diversas provincias.

Se terminan las vacaciones de invierno: las provincias que regresan a clases el 27 de julio

En función del calendario escolar que difundió el Gobierno Nacional, las provincias que fijaron el receso invernal entre el 13 y el 26 de julio tendrán su regreso a las aulas el próximo lunes 27 .

¿Cuáles son las provincias que terminan las vacaciones el lunes 27 de julio? Fuente: Shutterstock

Las jurisdicciones comprendidas en este cronograma son:

Catamarca.

Chubut.

Corrientes.

Formosa.

Jujuy.

La Pampa.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

El regreso a las aulas alcanza a los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, de acuerdo con la planificación educativa de cada jurisdicción.

¿Por qué no todas las provincias vuelven el mismo día?

El calendario escolar en Argentina es definido por cada provincia, por lo que el receso y la vuelta a las aulas variará en función de cada jurisdicción.

Esta organización lo que permite es que cada ciclo lectivo pueda adaptarse en función de las necesidades de cada distrito.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno en el resto de las provincias?

Cabe recordar que mientras algunas provincias ya dieron comienzo a la segunda mitad del ciclo lectivo, otras aún permanecen en receso.

Provincias que regresaron a las aulas el 17 de julio:

Córdoba.

Entre Ríos.

Mendoza.

San Juan.

San Luis.

Santa Fe.

Provincias que aún permanecen de vacaciones hasta el 31 de julio