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Iniciar tu día con este desayuno proteicode avena, frutillas y bananas hará que tus mañanas sean más divertidas y te cargues de energía para tu jornada laboral o tu rutina diaria de ejercicio.
Esta primera comida del díarepleta de proteínas es una de tus mejores opciones saludables para preparar en muy poco tiempo, sin requerimiento de cocción y cargado de nutrientes.
Desayuno proteico: la preparación con frutillas, avena y bananas en solo 10 minutos
Comenzar el día con energía y nutrientes es fundamental para mantenernos activos y saludables. Según el portal Vitónica, el smoothie bowl ofrece una combinación perfecta de ingredientes para un primer desayuno proteico.
En tan solo 10 minutos, esta preparación permite combinar los mejores sabores de la banana, la avena, las frutillas, el queso fresco y una exquisita crema de palta.
Banana
Esta fruta versátil y llena de sabor, aporta dulzura natural al smoothie y es una excelente fuente de potasio, un mineral importante para la función muscular y la salud del corazón. Además, su textura cremosa ayuda a darle consistencia al bowl.
Frutillas
Además de agregar un toque refrescante, son ricas en antioxidantes, como la vitamina C, que ayudan a combatir los radicales libres y a mantener nuestra piel saludable. Su congelación también permite que el smoothie tenga una textura más espesa y fresca.
Avena
Este cereal rico en fibras, ayuda a mantener estable el nivel de azúcar en la sangre y nos proporciona energía duradera. Su textura añade cuerpo al smoothie y lo hace aún más satisfactorio.
Receta de smoothie bowl: paso a paso
¿Listo para preparar un desayuno proteico que te sorprenderá con su sabor y beneficios para la salud? Seguí estos simples pasos para disfrutar de un smoothie bowl cargado de nutrientes y energía.
Ingredientes
- 200 gr de frutillas
- 1 banana madura
- 150 gr de queso fresco
- 2 cucharadas de crema de palta
- 3 cucharadas de copos de avena
- Leche
- Toppings a gusto
Paso a paso
- Lavá y secá muy bien las frutillas.
- En la licuadora poné las frutillas junto a las rodajas de banana cortadas, el queso fresco y la crema de palta.
- Después, agregá la avena
- Procesá todos los ingredientes hasta lograr la consistencia adecuada.
- Luego, verté el contenido en un bowl para servir
- Decorá tu desayuno con otros frutos, semillas de chía o coco rallado.