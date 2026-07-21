Iniciar tu día con este desayuno proteicode avena, frutillas y bananas hará que tus mañanas sean más divertidas y te cargues de energía para tu jornada laboral o tu rutina diaria de ejercicio.

Esta primera comida del díarepleta de proteínas es una de tus mejores opciones saludables para preparar en muy poco tiempo, sin requerimiento de cocción y cargado de nutrientes.

Fresas rojas Freepik

Desayuno proteico: la preparación con frutillas, avena y bananas en solo 10 minutos

Comenzar el día con energía y nutrientes es fundamental para mantenernos activos y saludables. Según el portal Vitónica, el smoothie bowl ofrece una combinación perfecta de ingredientes para un primer desayuno proteico.

En tan solo 10 minutos, esta preparación permite combinar los mejores sabores de la banana, la avena, las frutillas, el queso fresco y una exquisita crema de palta.

En solo 10 minutos, podemos disfrutar de una combinación deliciosa de banana, avena, frutillas, queso fresco y una crema de palta que nos ofrece una explosión de sabores y nutrientes (Fuente: Freepik)

Banana

Esta fruta versátil y llena de sabor, aporta dulzura natural al smoothie y es una excelente fuente de potasio, un mineral importante para la función muscular y la salud del corazón. Además, su textura cremosa ayuda a darle consistencia al bowl.

Frutillas

Además de agregar un toque refrescante, son ricas en antioxidantes, como la vitamina C, que ayudan a combatir los radicales libres y a mantener nuestra piel saludable. Su congelación también permite que el smoothie tenga una textura más espesa y fresca.

Avena

Este cereal rico en fibras, ayuda a mantener estable el nivel de azúcar en la sangre y nos proporciona energía duradera. Su textura añade cuerpo al smoothie y lo hace aún más satisfactorio.

Esta preparación nos permite disfrutar de una mezcla equilibrada de carbohidratos, proteínas y grasas saludables, lo que nos ayuda a mantenernos saciados y con energía durante la mañana (Fuente: Freepik)

Receta de smoothie bowl: paso a paso

¿Listo para preparar un desayuno proteico que te sorprenderá con su sabor y beneficios para la salud? Seguí estos simples pasos para disfrutar de un smoothie bowl cargado de nutrientes y energía.

Ingredientes

200 gr de frutillas

1 banana madura

150 gr de queso fresco

2 cucharadas de crema de palta

3 cucharadas de copos de avena

Leche

Toppings a gusto

Paso a paso