La elección del nombre para los hijos es una decisión cruzada por modas, tradiciones familiares y tendencias culturales de cada época.

A partir de los datos acumulados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se dio a conocer la nómina oficial con las opciones femeninas más elegidas en la Argentina durante los últimos diez años, mostrando una fuerte consolidación de una alternativa que desplazó a clásicos habituales del podio.

El primer puesto del ranking y las cifras oficiales

Según las estadísticas oficiales recopiladas entre 2016 y el último censo, el nombre Valentina se quedó con el primer lugar indiscutido del ranking nacional.

Durante ese período, se registraron 15.134 niñas bajo esa denominación, lo que representa una tasa de 43,17 inscripciones por cada mil personas.

La cifra refleja una marcada preferencia que se mantuvo constante a lo largo de los años en las distintas jurisdicciones del país.

Durante ese período, se registraron 15.134 niñas bajo esa denominación, lo que representa una tasa de 43,17 inscripciones por cada mil personas. Renaper

Qué nombres se encuentran detrás de Valentina en las preferencias

El informe del organismo estatal permitió reconstruir las posiciones siguientes en el listado de las opciones más frecuentes .

El segundo lugar del ranking lo ocupa Jazmín, consolidándose como una de las elecciones modernas con mayor crecimiento.

El podio lo completa Sofía en el tercer puesto, una opción tradicional que supo liderar las estadísticas en años anteriores.

Finalmente, el cuarto y quinto lugar quedaron reservados para Martina e Isabella, cerrando el grupo de las cinco alternativas más populares.

El origen y el significado de Valentina

La popularidad de esta denominación responde en gran medida a su sonoridad y a la fuerza de su raíz histórica. Valentina es un nombre de origen latino que proviene del término valens, cuya traducción al español se asocia directamente con conceptos como “fuerte”, “saludable”, “vigorosa” o “valiente”.

Históricamente vinculado con el deseo de buena salud y fortaleza para quien lo lleva, el nombre logró renovar su vigencia hasta transformarse en el favorito absoluto de las familias argentinas en la última década.