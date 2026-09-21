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Los hábitos más comunes para todos, como mantenerse sentado frente a un escritorio durante varias horas o mirar televisión por largos períodos, pueden afectar de manera directa la postura del cuerpo.
En ese sentido y al momento de pensar en ejercicios para mejorarla, los estiramientos se encuentran en la lista de los recomendados por los expertos, pues pueden ayudar a que el cuerpo se vea más erguido.
De acuerdo con la Cleveland Clinic, trabajar sobre determinados músculos puede ayudar a reducir la tendencia a encorvarse y disminuir la tensión en los músculos.
Cuáles son los estiramientos que pueden ayudar a mejorar la postura
La especialista Lauren Wichman, experta en medicina deportiva, aconseja una serie de movimientos para incorporar en la rutina diaria
Retracción del mentón
Se realiza sentado o de pie y consiste en colocar los dedos sobre el mentón y luego suavemente tirar la cabeza y el cuello hacia atrás, alejándolos. Se aconseja mantener durante 10 segundos y repetir entre 8 y 10 veces, varias veces al día.
Estiramiento en el marco de una puerta
Colocar los brazos en posición de poste sobre el marco y avanzar con las palmas sobre el marco lentamente hasta sentir el estiramiento de los hombros y la espalda. Mantener 10 segundos y repetir entre 8 y 10 veces.
Estiramiento de la cadera
Arrodillarse sobre una rodilla y adelantar la otra pierna. Con la espalda lo más recta posible llevar lentamente la cadera hacia adelante. Mantener 30 segundos y cambiar la pierna durante dos o tres series.
Retracción escapular
Sentado o de pie, llevar suavemente los hombros hacia atrás y hacia abajo. La posición debe sostenerse entre 3 y 5 segundos, cambiar de lado descansando 5 y repetir entre 8 y 10 veces.
Estiramiento de cuello
Colocar una mano sobre la sien contraria y acercar suavemente la oreja al hombro. mantener entre 3 y 5 segundos, cambiar de lado y repetir entre 3 y 5 veces de cada lado.
Postura de montaña
De pie, separar los pies al ancho de las cadenas, con el abdomen firme llevar los hombros hacia atrás y extender los brazos por encima de la cabeza. Mantener entre 10 y 15 segundos para repetir durante dos o tres series.
Un estiramiento que recomienda Harvard para hacer sentado
“La clave para corregir una mala postura es fortalecer y estirar los músculos de la parte superior de la espalda, el pecho y el core”, indica la Universidad de Harvard en una publicación de Harvard Health Publishing.
En este marco, se aconseja sentarse erguido de lado en una silla, entrelazar las manos detrás del cuerpo y levantar los brazos por detrás hasta sentir el punto de tensión.
Esta postura debe mantenerse durante 10 segundos para luego volver a la posición inicial y repetir entre dos y cuatro veces.