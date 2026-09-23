En esta noticia Cómo estará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe sobre el estado del tiempo para este jueves 24 de septiembre, destacando el paso de un sistema inestable que afectará a gran parte de las provincias de la Patagonia.

El fenómeno provocará un descenso en las marcas térmicas, abundante nubosidad y lluvias aisladas desde el inicio de la jornada en el sur argentino.

Durante el jueves, el mal tiempo se extenderá por los territorios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz con intensidades variables.

Aunque el viernes se espera una recuperación paulatina en las condiciones generales del cielo en varias áreas, las precipitaciones y los vientos intensos dominarán el escenario durante todas las horas de esta jornada.

Viedma, con chaparrones e intensas ráfagas de viento

En el territorio rionegrino, la ciudad de Viedma experimentará lluvias intermitentes desde las primeras horas de la mañana y de nuevo hacia la noche.

La temperatura oscilará entre los 13 °C de mínima y los 22 °C de máxima. El factor más relevante en la zona costera de la provincia será el viento, ya que se prevén ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar picos de entre 70 y 78 km/h durante el transcurso del día.

Rawson y la probabilidad de tormentas en la provincia de Chubut

La provincia de Chubut también sentirá el impacto del frente frío. En la ciudad de Rawson, los valores térmicos se moverán entre una mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la tarde se espera el momento de mayor inestabilidad, con precipitaciones que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento sostenidas que llegarán a los 69 km/h.

Santa Cruz, con ambiente muy frío y aguanieve

Hacia el sur, en la provincia de Santa Cruz, el mapa meteorológico mostrará un marcado descenso de la temperatura. En la localidad de Pico Truncado, la mínima se ubicará en apenas 1 °C, mientras que la máxima apenas tocará los 10 °C.

Durante la mañana, el área tendrá probabilidades de lluvia acompañada por caída de aguanieve o escarcha, con vientos moderados y condiciones frías que se mantendrán hasta la noche.

Cómo estará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el impacto del frente patagónico no traerá lluvias significativas durante este jueves. La región mantendrá un ambiente algo más estable y templado, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se conservarán agradables y dentro de los valores normales para el inicio de la primavera, sirviendo de antesala a un leve refrescamiento del aire previsto para el cierre de la semana.