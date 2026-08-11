Eco Caminhos, un proyecto ubicado en las montañas de Nova Friburgo en Brasil.

Viajar a Brasil sin afrontar los costos habituales de un alojamiento puede ser posible para quienes estén dispuestos a vivir una experiencia diferente y colaborar con un proyecto comunitario.

En el estado de Río de Janeiro, una finca de permacultura recibe voluntarios para participar en distintas tareas relacionadas con la agricultura, la construcción sustentable y el cuidado del entorno.

La propuesta pertenece a Eco Caminhos, un proyecto ubicado en las montañas de Nova Friburgo, que combina actividades de producción orgánica, permacultura y vida comunitaria.

Eco Caminhos, un proyecto ubicado en las montañas de Nova Friburgo en Brasil. Instagram @ecocaminhos

El programa de voluntariado de larga duración no tiene costo de inscripción, aunque el ingreso está sujeto a un proceso de selección, a la disponibilidad de plazas y al cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización.

A cambio del trabajo realizado durante la semana, los voluntarios pueden acceder a alojamiento compartido y comida, lo que permite reducir de manera considerable uno de los principales gastos de un viaje.

Voluntariado en Brasil: qué tareas pueden realizar los participantes

Las actividades no son iguales para todos los voluntarios, ya que se asignan de acuerdo con las necesidades de la finca y las habilidades de cada persona.

Entre las tareas que pueden formar parte de la experiencia se encuentran:

Agricultura y cultivo orgánico.

Agroforestería.

Permacultura.

Bioconstrucción.

Mantenimiento de las instalaciones.

Jardinería.

Cocina comunitaria.

Además, el proyecto contempla la participación de personas con conocimientos o experiencia en áreas profesionales que pueden resultar útiles para el funcionamiento de la organización.

Entre los perfiles buscados aparecen:

Carpintería.

Arquitectura.

Diseño web.

SEO.

Marketing digital.

Comunicación.

Ventas.

Administración.

De esta manera, la propuesta no está limitada a quienes tengan experiencia en actividades rurales: también pueden resultar útiles conocimientos vinculados con la comunicación, la tecnología o la gestión.

Eco Caminhos, un proyecto ubicado en las montañas de Nova Friburgo en Brasil. Instagram @ecocaminhos

Qué incluye el programa de voluntariado en Brasil

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que los voluntarios reciben alojamiento y parte de la alimentación durante su estadía.

Las habitaciones son compartidas y forman parte de la infraestructura disponible dentro de la finca. En cuanto a las comidas, el programa contempla almuerzo casero de lunes a viernes, además del acceso a determinados productos producidos en el lugar, como frutas, verduras, huevos y leche, dependiendo de la disponibilidad.

También existe un presupuesto destinado a desayunos y cenas que son preparados por los propios integrantes de la comunidad.

La experiencia está orientada especialmente a personas que puedan permanecer durante un período prolongado y que tengan disposición para integrarse a las dinámicas de convivencia del proyecto.

Qué requisitos hay que cumplir para ser voluntario

Además de contar con disponibilidad para participar en las actividades, quienes quieran postularse deben estar preparados para compartir espacios y responsabilidades con otras personas.

La organización valora especialmente aspectos como la madurez, la motivación, el respeto por la naturaleza y la capacidad de convivir en comunidad.

Para determinadas tareas, también puede ser necesario contar con conocimientos específicos. El manejo del portugués puede resultar útil, especialmente para quienes tengan una participación más prolongada o desarrollen actividades que requieran comunicación constante.

La selección no es automática: cada candidatura es evaluada de acuerdo con las necesidades del proyecto y el perfil del postulante.

Eco Caminhos, un proyecto ubicado en las montañas de Nova Friburgo en Brasil. Instagram @ecocaminhos

Qué gastos debe pagar el voluntario

Aunque el programa permite ahorrar en alojamiento y alimentación, no todos los gastos del viaje están incluidos.

Quienes sean seleccionados deberán hacerse cargo, entre otros conceptos, del:

Pasaje hasta Brasil.

Transporte y traslados internos.

Seguro médico.

Artículos personales.

Actividades y excursiones opcionales.

Alimentación durante los fines de semana.

Por este motivo, antes de viajar es importante calcular el presupuesto necesario para cubrir estos gastos adicionales.

Cómo postularse al voluntariado en Brasil

Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial de Eco Caminhos y completar el formulario de solicitud correspondiente al programa.

Una vez recibida la postulación, la organización analiza el perfil del candidato. Si existe coincidencia entre sus conocimientos, disponibilidad y las necesidades del proyecto, el proceso puede avanzar hacia una entrevista.

La aceptación final depende de factores como la disponibilidad de plazas, la experiencia del postulante y su adaptación a la dinámica y los valores de la comunidad.

Antes de realizar el viaje, se recomienda revisar las condiciones actualizadas del programa, las tareas asignadas y qué beneficios y gastos están contemplados para cada modalidad de voluntariado.