Rociar vinagre alrededor del inodoro: para qué sirve este truco de limpieza y por qué lo recomiendan

Dentro de la limpieza del hogar, higienizar el cuarto de baño es una de las tareas que mayor dedicación y tiempo requiere.

Ya sea porque se quiere ahorrar tiempo cuando se llega a casa y se tiene que hacer una limpieza profunda, o porque se prefiere mantener un nivel mínimo de higiene, reducir el tiempo a la hora de limpiar se vuelve una necesidad en muchos hogares españoles.

En cuanto a la limpieza del cuarto de baño y del inodoro, muchas veces se utilizan productos básicos que poseen propiedades útiles para su higienización, como el vinagre o el bicarbonato.

¿Por qué se recomienda rociar vinagre blanco alrededor del inodoro?

El vinagre blanco suele utilizarse por su capacidad para ayudar a eliminar suciedad y neutralizar malos olores. Esto se debe a que uno de sus principales componentes es el ácido acético, que también puede contribuir a reducir algunas bacterias presentes en las superficies.

Asimismo, el ácido acético ayuda a disolver depósitos minerales como la cal y otros restos acumulados alrededor del sanitario. De esta forma, el vinagre puede resultar útil para limpiar determinadas manchas y residuos presentes en el suelo o en las zonas cercanas al inodoro.

Sin embargo, su efectividad depende de la concentración utilizada y del tipo de superficie. Los especialistas advierten que una dilución excesiva puede reducir considerablemente su capacidad de limpieza, mientras que utilizarlo demasiado concentrado sobre algunos materiales también puede provocar daños.

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¿Cómo usar vinagre blanco para limpiar el inodoro?

A la hora de limpiar el cuarto de baño y el inodoro con vinagre blanco, puede diluirse con agua para facilitar su aplicación y reducir su agresividad sobre determinadas superficies.

Para utilizar el vinagre blanco como ingrediente de limpieza alrededor del inodoro, se pueden seguir estos pasos:

Colocar el vinagre blanco diluido en un recipiente con rociador.

Aplicarlo alrededor del inodoro y sobre las zonas que se quieran limpiar.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos .

Pasado ese tiempo, retirar los residuos con un paño húmedo o aclarar con agua.

Repetir el proceso de forma periódica como complemento de la limpieza habitual del cuarto de baño.

La frecuencia dependerá del nivel de suciedad y del tipo de superficie sobre la que se aplique. Además, antes de utilizarlo sobre materiales delicados, conviene comprobar las recomendaciones del fabricante.

Existe también un tipo de vinagre específico para limpieza que presenta una concentración más elevada de ácido acético que el vinagre de uso alimentario. Por este motivo, puede resultar más agresivo y debe utilizarse siguiendo las indicaciones del producto.

¿Qué superficies no se deben limpiar con vinagre?

Aunque el vinagre puede utilizarse en distintas tareas del hogar, no es adecuado para todas las superficies. Su carácter ácido puede deteriorar algunos materiales si se utiliza de forma frecuente o en concentraciones elevadas.

Por ejemplo, se recomienda evitar su aplicación sobre superficies de piedra natural como mármol o piedra caliza, ya que el ácido puede desgastar su acabado y provocar marcas. También puede afectar algunos selladores utilizados sobre granito y otros materiales.

De esta forma, antes de rociarlo alrededor del inodoro es importante comprobar de qué material está fabricado el suelo o el revestimiento cercano, especialmente si se trata de piedra natural.

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Además, el vinagre nunca debe mezclarse con lejía. Al combinar un ácido como el vinagre con productos que contienen hipoclorito puede liberarse gas cloro, que resulta irritante para los ojos y las vías respiratorias y puede ser peligroso en espacios cerrados.

Por este motivo, si se utiliza vinagre como producto de limpieza, debe aplicarse por separado y evitar mezclarlo con otros productos químicos del hogar.