En esta noticia Trabajo técnico

El Ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales un nuevo logro en el marco del acuerdo comercial Unión Europea Mercosur que rige desde hace 15 días: el cumplimiento total y en tiempo récord de la cuota de exportación de huevos.

En total, las ventas al viejo continente alcanzaron las 333 toneladas. El volumen exportado proviene de una red de producción integrada por granjas ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, cuya producción es centralizada en plantas de procesamiento local antes de su despacho final hacia los diferentes mercados europeos.

El titular del Palacio de Hacienda atribuyó este resultado a la combinación de inversiones privadas, mejoras en la competitividad local y una política activa de apertura de mercados , al tiempo que destacó el esfuerzo de los productores locales detrás del dinamismo exportador del campo argentino.

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Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea a 15 días de la entrada en vigor del acuerdo comercial.



Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas. Son huevos procedentes de distintas granjas de Entre… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

“Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor”, enfatizó Caputo.

El rápido aprovechamiento de este cupo en el marco del tratado UE-Mercosur no solo convalida los estándares sanitarios y de calidad de la cadena avícola argentina, sino que también enciende una señal positiva para el ingreso de divisas y el posicionamiento de productos con valor agregado en mercados de alta exigencia.

Trabajo técnico

Detrás de estas operaciones, desde el Gobierno apuntan al trabajo técnico del secretario Coordinador de producción Pablo Lavigne.

Tras el caso de la miel, donde los productores locales también captar la cuota que otorgó la UE en pocas horas, Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación del Estado señaló al Lavigne por su jugada para digitalizar la “autocertificación de origen”.

Esto permitió a los exportadores locales primerear a Brasil y Uruguay, quedándose con el cupo de la miel en cuestión de horas.

El proceso, diseñado por el funcionario, habilitó a los productores locales a declarar bajo juramento el origen de su mercadería con solo un par de clics desde sus empresas el mismo día en que entró en vigencia el tratado.

“Mientras los productores uruguayos, brasileños y paraguayos seguían corriendo con los pelpas de un lado para el otro con las cámaras, nuestros productores ya tenían todo resuelto, presentaron y se llevaron la cuota”, relató Sturzenegger.