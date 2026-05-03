La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más usados en la cocina diaria, pero también en uno de los más difíciles de limpiar. Con el uso frecuente, la grasa y los restos de comida se adhieren a la canasta y generan suciedad difícil de remover. Frente a esto, especialistas en limpieza proponen un método casero que permite higienizar el equipo sin esfuerzo y sin dañar sus materiales. El truco consiste en utilizar percarbonato de sodio combinado con agua caliente. Esta mezcla genera una reacción que ayuda a desprender la grasa incrustada, incluso en zonas de difícil acceso. A diferencia de otros productos, no requiere cepillos duros ni esponjas abrasivas, lo que protege el recubrimiento interno del aparato. Para realizar la limpieza, se recomienda seguir estos pasos: Durante ese tiempo, la reacción comienza a descomponer la grasa y a despegar los residuos adheridos. El percarbonato de sodio libera oxígeno activo cuando entra en contacto con el agua caliente. Este proceso químico permite descomponer las grasas y facilita su eliminación sin necesidad de esfuerzo. Además, ayuda a eliminar los olores que suelen quedar en el interior del equipo tras varios usos. Aunque suelen confundirse, el percarbonato y el bicarbonato no cumplen la misma función. El bicarbonato es útil para limpiezas superficiales, mientras que el percarbonato tiene mayor poder desengrasante, especialmente frente a suciedad acumulada. Mientras la mezcla actúa en el interior, se puede aprovechar para limpiar la parte externa con un paño y un producto desengrasante suave, evitando que el líquido ingrese en el sistema del equipo. Una vez finalizado el proceso, se descarta el agua y se enjuagan las piezas, que quedan libres de grasa y listas para volver a usar. Este tipo de métodos permite mantener la airfryer en buen estado sin recurrir a productos agresivos ni dedicar demasiado tiempo. Con una limpieza periódica y el uso de técnicas adecuadas, es posible prolongar la vida útil del equipo y evitar la acumulación de suciedad en el día a día.