Japón vuelve a sorprender con una tecnología que busca cambiar una de las rutinas más habituales del día: bañarse. Una empresa con sede en Osaka desarrolló una cabina automatizada capaz de realizar el proceso de higiene corporal prácticamente sin intervención del usuario, en una experiencia que combina agua, microburbujas y tecnología inteligente.

El dispositivo, conocido como “Future Human Washing Machine” o “Mirai Human Washing Machine”, fue presentado en la Expo Osaka 2025 y rápidamente llamó la atención por su particular diseño y por la posibilidad de completar el lavado y el secado en aproximadamente 15 minutos. La propuesta retoma una idea que Japón ya había mostrado en la Expo de 1970, pero incorpora tecnología mucho más avanzada.

Cómo funciona la “lavadora humana” de Japón

La máquina fue desarrollada por Science Co., una compañía japonesa especializada en tecnología para duchas y baños. Su funcionamiento comienza cuando la persona ingresa a una cápsula especialmente diseñada para el proceso y adopta una posición cómoda en su interior.

A partir de allí, el sistema combina agua y microburbujas ultrafinas para realizar la limpieza corporal. Estas pequeñas burbujas forman parte de la tecnología de “fine bubbles” utilizada por la compañía y permiten reducir la necesidad de realizar el tradicional frotado manual durante el baño.

Cómo funciona la “lavadora humana” de Japón. Gemini IA.

La experiencia no se limita al lavado. El dispositivo también incorpora una etapa de enjuague y secado, por lo que la persona puede completar todo el proceso dentro de la misma cabina. Según las características difundidas del modelo presentado en la Expo, el ciclo completo dura alrededor de 15 minutos.

Sensores para personalizar la experiencia

Uno de los aspectos más llamativos del invento es la incorporación de sensores biométricos. Durante el proceso, el sistema puede registrar determinados datos físicos, como el pulso, para adaptar algunos parámetros de la experiencia.

La propuesta también incorpora elementos vinculados al bienestar. En el interior de la cápsula pueden reproducirse imágenes y sonidos relajantes, con el objetivo de transformar el momento del baño en una experiencia que combine higiene y relajación.

De esta manera, la empresa busca que la tecnología no se limite a reemplazar algunas tareas propias de una ducha convencional, sino que también permita crear un momento de descanso personalizado.

Adiós a la ducha tradicional. Freepik

Una idea que Japón ya había presentado en 1970

Aunque la propuesta parece salida de una película futurista, la idea de una lavadora para seres humanos no es completamente nueva en Japón. Un concepto similar fue presentado durante la Expo de Osaka de 1970, cuando Sanyo Electric mostró una bañera automatizada que despertó la curiosidad de los visitantes.

Décadas después, Science retomó aquella idea y la llevó a un nuevo nivel tecnológico para la Expo Osaka-Kansai 2025. El resultado fue una cápsula de aspecto futurista que combina la tradición japonesa vinculada al baño con sistemas automatizados y tecnología de microburbujas.

¿La “lavadora humana” ya se puede usar?

La respuesta es sí, aunque no se trata todavía de un producto de uso masivo en los hogares. En 2026 comenzaron a aparecer unidades destinadas a hoteles y espacios de experiencia, mientras que la compañía también avanzó con planes de producción y comercialización.

Uno de los primeros establecimientos en incorporar el dispositivo fue un hotel de Osaka, que adquirió una unidad para ofrecer la experiencia a sus huéspedes. También se instalaron equipos en otros espacios vinculados al turismo y el bienestar.

La versión más llamativa, presentada originalmente en la Expo, tiene un costo muy elevado y su producción inicial está prevista en cantidades reducidas. Por eso, por ahora está mucho más cerca de una experiencia tecnológica exclusiva que de convertirse en un reemplazo de la ducha tradicional en cualquier hogar.

La denominada “lavadora humana” representa así una nueva manera de pensar la higiene cotidiana: una combinación de automatización, microburbujas, sensores y bienestar que transforma una actividad rutinaria en una experiencia completamente diferente.