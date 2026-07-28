Un equipo internacional de científicos descubrió una variedad de palta totalmente única en el mundo. El ejemplar posee un código genético inédito que no coincide con los registros actuales . Este hallazgo histórico promete transformar el conocimiento sobre la evolución de las especies vegetales.

El estudio fue realizado por expertos del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian y la Universidad Texas A&M . Los investigadores analizaron muestras vegetales durante varios meses de trabajo de campo. Las conclusiones del trabajo se publicaron en la prestigiosa revista científica Plants, People, Planet.

¿Cómo fue el hallazgo que revoluciona la ciencia?

La especie identificada es un tipo de palta nativa hallada en Nicaragua. Este árbol pertenece a las tierras bajas del país centroamericano y creció de forma silvestre . Su genotipo muestra diferencias marcadas respecto a los ejemplares analizados en otros territorios.

El ejemplar destaca debido a que conserva una herencia genética que surgió hace unos 5000 años. Los análisis revelaron que las comunidades antiguas trasladaron semillas desde Sudamérica hasta el norte. Esta mezcla biológica generó un árbol completamente distinto a las variedades de consumo masivo.

Las ventas actuales dependen casi en su totalidad de una sola variedad comercial. La conocida palta Hass domina los mercados globales y abarca más del 80 % de la producción. La nueva especie representa una reserva de diversidad biológica que permanecía oculta para los botánicos.

La planta única que encontraron los científicos.

Los árboles de esta variedad tradicional producen frutos grandes con piel completamente lisa . Su sabor y estructura mantienen características particulares seleccionadas por agricultores locales durante siglos. Esta planta conserva propiedades biológicas que desaparecieron en los cultivos comerciales altamente uniformes.

¿Cuál es la importancia de este avance?

Los científicos recolectaron hojas en diferentes zonas rurales y entrevistaron a productores locales. Posteriormente, compararon el ADN extraído con más de doscientas variedades de paltas documentadas. El análisis genético confirmó que el material vegetal contenía características totalmente desconocidas .

El descubrimiento resulta fundamental para proteger las plantaciones del impacto del cambio climático. La enorme diversidad genética de estos árboles aporta defensas naturales frente a plagas y enfermedades destructivas. Los expertos podrán utilizar estos genes para fortalecer los cultivos comerciales del futuro.

¿Puede haber plantas de estas en Argentina?

En la Argentina no existen registros de esta variedad nativa en estado silvestre. Las condiciones climáticas y la historia de las migraciones humanas determinaron una distribución diferente. Sin embargo, las provincias del norte argentino reúnen características térmicas aptas para este tipo de cultivos.

Los especialistas señalan que el material genético podría ingresar al país mediante investigaciones oficiales. Las instituciones agrícolas locales podrían evaluar la adaptación de estos ejemplares en suelo nacional. El desarrollo de estas variedades fortalecería la producción frutícola frente a futuras amenazas ambientales.