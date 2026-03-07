Durante años, el desayuno tradicional estuvo dominado por opciones como los huevos revueltos, las tostadas con manteca o distintas frutas frescas. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte, la palta comenzó a ganar protagonismo debido a su sabor, gran valor nutricional y múltiples beneficios para el organismo. Además, la palta se convirtió en una de las opciones más recomendadas por nutricionistas para comenzar el día con energía, ya que aporta grasas saludables, vitaminas esenciales y compuestos antioxidantes que contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo. Asimismo, y gracias a su versatilidad, permite incorporarla fácilmente en preparaciones simples que se adaptan a todo tipo de estilos de alimentación. La palta se destaca por su perfil nutricional equilibrado y por su capacidad para aportar saciedad durante varias horas, lo que resulta especialmente útil en el desayuno porque ayuda a evitar el picoteo entre comidas mientras mantiene estables los niveles de energía a lo largo de la mañana. Entre los principales nutrientes que contiene se encuentran vitaminas, minerales y grasas monoinsaturadas que cumplen un rol clave en la salud cardiovascular, además de antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo del organismo. Otra de las razones por las que la palta se volvió una protagonista del desayuno es su enorme versatilidad en la cocina, ya que puede utilizarse tanto en preparaciones saladas como en combinaciones más innovadoras. Algunas formas sencillas de incorporarla en la primera comida del día incluyen: Aunque la palta es un alimento muy saludable, los especialistas en nutrición recomiendan consumirla con moderación debido a su alto aporte calórico. En términos generales, una porción adecuada suele ser entre media y una palta por día, cantidad suficiente para aprovechar sus grasas saludables, vitaminas y minerales sin exceder el aporte energético diario. Por su parte, esto se toma como parámetro dentro de un plan de alimentación equilibrada y saludable, acompañada de actividad física.