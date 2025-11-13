Las frutas de primavera que te dan un shock de energía si las comes en el desayuno Fuente: Shutterstock

Con la llegada de la primavera los colores empiezan a decir presente y las frutas de estación toman un gran protagonismo ya que son una fuente natural de energía para comenzar el día con una ingesta saludable que beneficia al organismo.

Incorporar fruta en la primera comida del día es una manera sencilla de sumar vitaminas, minerales y antioxidantes sin recurrir a azúcares procesados. Además, hay algunas que se caracterizan por ser una muy buena fuente de energía para afrontar la jornada.

Además, la fruta es versátil y se adapta a cualquier estilo de desayuno, ya que puede disfrutarse sola, en jugos naturales, licuados, bowls o sobre tostadas integrales con un topping saludable como yogur o semillas.

Cuáles son las mejores frutas para el desayuno

Entre las frutas más elegidas de la primavera, las frutillas se destacan por su sabor dulce, bajo aporte calórico y su alto contenido de vitamina C.

Las frutas de primavera que te dan un shock de energía si las comes en el desayuno Archivo

Dichos alimentos, son ideales para combinar con yogur, avena o pan integral, y aportan energía sin necesidad de azúcar extra. Perfectas para quienes buscan desayunos livianos pero nutritivos.

Las frutas que aportan un shock de energía en el desayuno

Naranja : es un clásico que nunca pasa de moda. Refrescante y jugosa, puede disfrutarse en jugo recién exprimido o cortada en gajos dentro de un bowl de frutas. Además, erica en fibra, vitamina C y ayuda a fortalecer las defensas, algo clave en los cambios de clima típicos de la estación.

Durazno: gracias a su textura jugosa y su aporte de betacarotenos y antioxidantes los convierten en una fruta ideal para cuidar la piel desde adentro. Combinados con frutos secos o cereales integrales, brindan energía sostenida para toda la mañana.

Las frutas de primavera que te dan un shock de energía si las comes en el desayuno Fuente: Archivo

Kiwi: por más exótica que parezca, aporta un toque ácido y refrescante. Favorece la digestión, aporta fibra y es una excelente fuente de vitamina C. Incorporarlo al desayuno es una forma natural y deliciosa de empezar el día con energía y bienestar.

La fruta que ayuda a cuidar la piel y mejorar la digestión que pocos conocen

El melón es una fruta refrescante y ligera que ofrece grandes beneficios para la salud de la piel y la digestión gracias a su alto contenido de agua, vitamina C y antioxidantes.

Debido a sus propiedades, contribuye tanto a la hidratación de la piel como para mantenerla firme y protegida del daño solar.

En cuanto a la digestión, el melón es rico en fibra y enzimas naturales que facilitan el tránsito intestinal y previenen la pesadez estomacal. Del mismo modo, y por su efecto depurativo, contribuye a eliminar toxinas, mejorando el funcionamiento del sistema digestivo.