En muchas cocinas la tostadora fue durante años el electrodoméstico protagonista del desayuno. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a ganar popularidad un electrodoméstico más versátil que permite preparar distintos alimentos con un solo aparato. Se trata de la plancha grill 6 en 1, un electrodoméstico que combina varias funciones de cocción y que se convirtió en una tendencia entre quienes buscan practicidad y variedad al momento de preparar comidas rápidas. Su principal ventaja es que no solo permite tostar pan, sino también cocinar distintos platos utilizando una sola superficie caliente. A diferencia de la tostadora tradicional, que únicamente sirve para dorar pan, la plancha grill ofrece un sistema de cocción mucho más amplio que permite preparar desde desayunos completos hasta comidas rápidas. El equipo cuenta con placas calefactoras que distribuyen el calor de manera uniforme y permiten cocinar distintos alimentos sin necesidad de utilizar múltiples utensilios. Además, muchas versiones incluyen placas antiadherentes y reguladores de temperatura que facilitan el control de la cocción. Gracias a su diseño compacto y multifunción, este electrodoméstico comenzó a posicionarse como una alternativa práctica para quienes buscan optimizar el espacio en la cocina sin resignar posibilidades a la hora de cocinar. Una de las razones por las que este equipo está ganando popularidad es la variedad de preparaciones que permite realizar con un solo aparato. Entre las principales funciones de la plancha grill 6 en 1 se destacan: El funcionamiento de la plancha grill 6 en 1 es sencillo y está pensado para facilitar la preparación de alimentos en poco tiempo. El aparato utiliza placas calefactoras que se calientan mediante resistencias eléctricas y transmiten el calor directamente a la superficie de cocción. En muchos modelos, las placas pueden utilizarse abiertas o cerradas, lo que permite adaptar el equipo según el tipo de preparación. Entre sus características principales se encuentran: