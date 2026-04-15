Ni la sal ni el azúcar, autoridades en México detectaron y advirtieron sobre el nuevo enemigo silencioso que está causando estragos. Se trata de la radiación ultravioleta, que hoy por hoy se convirtió en uno de los riesgos más subestimados en México. De acuerdo con reportes recientes del Gobierno de CDMX, los niveles en la Ciudad de México han alcanzado índices de 11+, considerados “extremos”, lo que implica un daño inmediato en la piel sin protección. Este fenómeno, invisible pero constante, es hoy uno de los principales enemigos silenciosos de la salud pública. Mientras muchas personas siguen preocupándose por el consumo de azúcar o sal, la exposición prolongada al sol sin protección está generando consecuencias mucho más graves. Las infografías oficiales advierten que en estos niveles de radiación se debe evitar completamente la exposición solar, ya que el daño puede ser acumulativo, irreversible y potencialmente mortal. El problema se agrava porque este enemigo no se percibe de forma inmediata. No duele al instante ni genera síntomas visibles en el corto plazo, pero está deteriorando la salud, la calidad de vida y, en muchos casos, provocando la muerte de miles de mexicanos cada año a través del cáncer de piel. El índice UV registrado recientemente en la Ciudad de México se ubica en el nivel más alto de la escala, lo que obliga a tomar medidas urgentes para evitar daños severos en la piel. Ante este panorama, autoridades recomiendan limitar actividades al aire libre, usar protector solar FPS 30 o superior, ropa de manga larga y permanecer en la sombra la mayor parte del tiempo. La radiación solar no solo provoca quemaduras, sino que genera alteraciones profundas en las células de la piel. Especialistas advierten que este daño es acumulativo y comienza desde la infancia, muchas veces sin que las personas lo noten. “El cáncer de piel es el más frecuente; existen varios tipos, pero el melanoma es de los más letales y su frecuencia se ha incrementado exponencialmente en los últimos años”, señaló el doctor José Francisco Gallegos Hernández. La exposición en horarios críticos, entre las 10:00 y las 16:00 horas, incrementa significativamente el riesgo. Las autoridades subrayan que incluso exposiciones cortas en niveles extremos pueden provocar daños celulares que, con el tiempo, derivan en enfermedades graves. El incremento de casos en México confirma que la radiación UV está pasando factura. Cada año se diagnostican entre 11 mil y 16 mil nuevos casos de cáncer de piel, una cifra que sigue en aumento. “El melanoma es relativamente raro, pero es el más agresivo… un milímetro de profundidad en una lesión hace que el pronóstico de sobrevida sea menor a 50 por ciento en cinco años”, explicó Rodrigo Roldán Marín, especialista de la UNAM. Esta afirmación refleja la gravedad de no detectar a tiempo los efectos del sol. A pesar de que muchas personas creen que su tipo de piel las protege, los expertos advierten lo contrario. “Aunque la piel de los mexicanos sea morena, no significa que resista más el sol”, enfatizó el especialista. Este enemigo silencioso, la radiación ultravioleta, continúa avanzando sin ser percibido, afectando la salud y cobrando vidas en todo el país.