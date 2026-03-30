La reconocida cadena de supermercados Mercadona continúa asombrando a su clientela con los alimentos y productos de belleza y cuidado personal que presenta en las estanterías de todas sus tiendas en España. Recientemente, la empresa liderada por Juan Roig Alfonso ha introducido un nuevo producto que resulta ideal para incorporar colágeno y ácido hialurónico al organismo, contribuyendo a retrasar la aparición de los signos de la edad. El producto en cuestión es el Colágeno soluble sabor limón de Deliplus, el cual puede adquirirse en el portal web de Mercadona a un precio de 4,80 euros por bote de 250 gramos. Se trata de un complemento que contiene magnesio, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, disponible en todas las tiendas de la compañía en España y que puede ser incorporado en la merienda o en el desayuno. De acuerdo con el prospecto del producto, este complemento alimenticio favorece el funcionamiento normal del organismo, apoya la producción de las mencionadas proteínas y refuerza los huesos y los cartílagos. Las recomendaciones del modo de consumo explicaron que es necesario diluir una cucharada (aproximadamente de 12 gramos) en un vaso de agua. Además, han aclarado que no se deberá superar la dosis diaria especificada. Un dato importante a tener en cuenta es que dicho alimento no debe ser un sustituto de una “dieta variada y equilibrada” y un “estilo de vida saludable”, detalló la marca. La docente Etna Aída Peña Ramos del Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) expuso que el colágeno constituye una proteína que otorga la estructura a “los tejidos”, tales como la piel, huesos, músculos, venas y arterias. Por esta razón, se considera un componente fundamental para el organismo y su adecuada preservación. El colágeno desempeña un papel crucial en la salud general, ya que contribuye a la elasticidad y fortaleza de los tejidos. Su deficiencia puede acarrear diversas complicaciones, lo que resalta la importancia de mantener niveles adecuados de esta proteína en el cuerpo.