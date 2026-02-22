Cuando aparece el antojo de algo dulce para la merienda y no hay mucho tiempo, la torta de 14 cucharadas se convierte en una solución práctica. Aunque su versión clásica se cocina en el horno, también puede prepararse en sartén de manera simple y sin complicaciones. Esta receta no requiere balanza ni batidora eléctrica, ya que todas las cantidades se miden con cucharas. El punto clave está en respetar esas proporciones para lograr una textura liviana. Con este método, la preparación puede estar lista en menos de 25 minutos. Otra opción es cocinarla en microondas dentro de un molde apto, en intervalos cortos, hasta que esté completamente cocida. Esta preparación admite distintos agregados para cambiar el sabor: Una vez fría, también se puede abrir al medio y rellenar con dulce de leche para transformar una receta simple en una merienda especial.