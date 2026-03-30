La retención de líquidos constituye un inconveniente que afecta a numerosas personas, pero que, afortunadamente, presenta una solución sencilla y se puede encontrar una hierba medicinal que está disponible sin dificultad en España. En este artículo, se expone cómo una infusión elaborada con esta hierba no solo ayuda a fijar el calcio en los huesos, sino que también contribuye a mejorar la salud capilar. Se trata de la cola de caballo, un elemento poderoso en la medicina natural y en la cosmética.Esta planta es altamente valorada por su versatilidad y eficacia. Isabel Sánchez, nutricionista de BluaU de Sanitas, destacó sus múltiples propiedades en el medio español El País: La cola de caballo es muy rica en calcio, potasio y flavonoides, por lo que tiene propiedades diuréticas que son de gran ayuda para eliminar líquidos del cuerpo. La cola de caballo se utiliza también en el cuidado de la piel y la cicatrización de heridas gracias a su capacidad para acelerar la regeneración celular. La forma más común y sencilla de consumir esta hierba es a través de una infusión. Elaborar un té de cola de caballo constituye un proceso accesible que permite disfrutar de todos los beneficios que esta planta ofrece. Antes de incorporar esta infusión a su dieta diaria, es aconsejable consultar a un profesional que pueda evaluar la salud del individuo. A continuación, se presenta el procedimiento adecuado para garantizar una bebida efectiva y de calidad: Ingredientes: Preparación: A pesar de que la cola de caballo presenta una variedad de beneficios comprobados, es fundamental tener en cuenta ciertas precauciones y advertencias antes de incluirla en la dieta, especialmente en los siguientes casos: Por lo tanto, es recomendable evaluar cuidadosamente estos factores antes de considerar su uso.