Marcos Vázquez, experto en longevidad: “Una persona de 70 años que entrena puede tener la capacidad física de alguien 30 años más joven”

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Mantenerse activo no implica necesariamente pasar horas en el gimnasio ni reservar grandes espacios de tiempo en la agenda. Cada vez más estudios muestran que incorporar pequeñas dosis de movimiento a la rutina diaria puede generar beneficios importantes para la salud física y mental, incluso en la vejez.

En ese contexto, Marcos Vázquez, entrenador personal y creador del proyecto Fitness Revolucionario, aseguró que una persona de 70 años que entrenó durante gran parte de su vida puede conservar capacidades físicas similares a las de alguien tres décadas más joven.

El ejercicio diario y su impacto en la longevidad

Durante un congreso organizado por La Vanguardia sobre longevidad, Vázquez explicó que gestos cotidianos, como subir escaleras, caminar o realizar breves pausas activas, pueden marcar una diferencia significativa en la salud.

Según detalló, un estudio realizado con personas mayores de 60 años encontró que apenas tres minutos de actividad física al día, distribuidos en ejercicios como subir escaleras varias veces, se asociaron con una reducción superior al 15 % en el riesgo de mortalidad.

“ Tres minutos de actividad física al día produjo una reducción de más del 15 % en la mortalidad ”, afirmó el especialista.

Por qué el ejercicio ayuda a envejecer mejor

Además de contribuir al bienestar general, la actividad física ayuda a preservar la masa muscular y la densidad ósea, dos factores fundamentales para prevenir caídas, fracturas y problemas de movilidad en la vejez.

Marcos Vázquez, experto en longevidad: “Una persona de 70 años que entrena puede tener la capacidad física de alguien 30 años más joven” Fuente: Shutterstock Shutterstock

Vázquez también sostuvo que la fuerza física puede ser un mejor indicador de longevidad que otros aspectos que suelen preocupar a muchas personas, como los niveles de colesterol.

Para el entrenador, nunca es tarde para comenzar a incorporar hábitos saludables: “Cuanto antes empieces, mejor, pero si empezamos a los 60 podemos estar mejor a los 70 de lo que estábamos a los 50”.

El estudio que comparó a personas de 40 y 70 años

Durante su exposición, el experto mencionó una investigación que analizó a personas de 40 y 70 años que habían practicado actividad física de forma constante a lo largo de su vida.

Según explicó, los investigadores concluyeron que la masa muscular y la densidad ósea de ambos grupos eran prácticamente indistinguibles, tanto desde el punto de vista anatómico como funcional, pese a la diferencia de edad.

Además del ejercicio, Vázquez destacó la importancia del componente social de actividades como el tenis, el fútbol o el bádminton, ya que favorecen la interacción con otras personas, un factor que también influye en la longevidad y la calidad de vida.