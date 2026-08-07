Recorrer París sin afrontar uno de los gastos más altos del viaje es posible gracias a una modalidad de intercambio que cada vez suma más interesados.

A través de una plataforma especializada, propietarios de viviendas buscan personas responsables que puedan cuidar a sus perros durante algunos días mientras ellos se ausentan.

Como parte del acuerdo, los voluntarios pueden alojarse de manera gratuita en casas y departamentos completamente equipados.

Algunas de las publicaciones ofrecen estadías de hasta 16 días, una alternativa ideal para quienes desean conocer la capital reduciendo significativamente el presupuesto del viaje.

Cómo funciona la propuesta para alojarse gratis en París cuidando perros

Según trascendió, las oportunidades se publican en TrustedHousesitters, una plataforma internacional que conecta a dueños de mascotas con viajeros dispuestos a cuidarlas durante un período determinado.

A cambio del cuidado diario de los animales, los propietarios ceden el uso de su vivienda sin cobrar alquiler.

Entre las ofertas disponibles aparecen departamentos en zonas cercanas al centro de París y casas ubicadas en los suburbios, muchas de ellas con excelente conexión mediante metro o tren.

Algunas estadías duran menos de una semana, mientras que otras pueden extenderse hasta 16 días, dependiendo de las necesidades de cada familia .

Buscan voluntarios para cuidar perros en París: ofrecen alojamiento gratis por hasta 16 días Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué tareas deben realizar quienes sean seleccionados

Las responsabilidades varían según cada mascota, aunque en la mayoría de los casos consisten en garantizar su rutina habitual durante la ausencia de los propietarios.

Generalmente, los cuidadores deben:

Alimentar a los perros y cambiarles el agua.

Sacarlos a pasear todos los días.

Brindarles compañía y respetar sus horarios.

Administrar medicación si fuera necesario.

Mantener la vivienda ordenada.

Regar plantas o retirar correspondencia cuando el propietario lo solicite.

Enviar fotos o actualizaciones sobre el estado de las mascotas.

Antes de confirmar la estadía, ambas partes acuerdan las condiciones y las tareas específicas para evitar inconvenientes durante la experiencia .

Qué gastos deben afrontar los voluntarios antes de viajar

Aunque el alojamiento está incluido, la propuesta no cubre todos los costos del viaje. Los participantes deben pagar sus pasajes, la comida, el transporte y cualquier otro gasto personal durante la estadía .

Además, quienes quieran acceder a estas oportunidades necesitan contar con una membresía en la plataforma donde se publican las búsquedas, ya que el servicio funciona mediante suscripción.

También es importante tener en cuenta que el cuidado de las mascotas implica organizar los paseos y actividades turísticas respetando las necesidades de los animales, por lo que no se trata de unas vacaciones completamente libres, sino de un intercambio de alojamiento por responsabilidad y tiempo.