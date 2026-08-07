Ni andar ni andar en bicicleta: el ejercicio aconsejado por expertos para optimizar la circulación y proteger el corazón. Fuente: Shutterstock

Conforme envejecemos, es crucial establecer una rutina de actividad física adecuada para salvaguardar la salud y la calidad de vida.

Pese a que ejercicios como las caminatas y la bicicleta fija se convirtieron en las alternativas más recomendadas para adultos mayores, existe una opción que genera más beneficios cardiovasculares.

Es una práctica accesible que puede ser realizada tanto en grupo como solo en casa. Además, no requiere pagar una suscripción o comprar equipamiento costoso.

El ejercicio que es mejor que caminar y andar en bicicleta para cuidar el corazón

Se trata del yoga, una práctica que muchas veces es dejada de lado por ejercicios de mayor intensidad como el gimnasio o el cardio. No solo se restringe al ámbito de ejercicios más dinámicos, como los de gimnasio o cardiovasculares, sino que brinda notables beneficios tanto para la salud física como mental.

Una de las características de esta actividad es su flexibilidad, ya que puede ser practicada de forma individual o en grupos, sin requerir inversiones en equipamiento especializado ni en costosas membresías.

Mediante su influencia en el cuerpo y el sistema nervioso, provoca que el corazón funcione con mayor eficacia, resultando en un entrenamiento de alta eficiencia que puede incrementar la resistencia cardiorrespiratoria con la práctica continua.

¿Por qué el yoga es recomendado para ayudar al corazón?

La práctica regular de esta disciplina es beneficiosa para reducir la presión arterial, especialmente en individuos con hipertensión leve o moderada, al relajar los vasos sanguíneos y aminorar la activación del sistema nervioso “de alerta”.

El yoga enfatiza la importancia de técnicas de respiración, relajación profunda y respiración consciente. Estos aspectos son fundamentales para disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y mejorar la capacidad pulmonar .

En lo que respecta a la circulación sanguínea, esta disciplina puede favorecer la función endotelial, un mecanismo que favorece la correcta dilatación arterial y el bienestar del sistema cardiovascular.

Los beneficios de hacer yoga

Investigaciones publicadas en PubMed evidencian que la actividad física se relaciona con mejoras notables en la capacidad funcional, una reducción en los biomarcadores asociados con el estrés cardíaco, así como una mejor calidad de vida en términos generales.

Una práctica de yoga efectiva no depende únicamente de la flexibilidad o el correcto desempeño de las posturas; también intervienen factores como la respiración consciente, la alineación corporal adecuada, la concentración mental y los periodos de relajación.