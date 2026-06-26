Los cinco secretos para hacer un café perfecto que muy pocos conocen y que llevan el sabor a otro nivel Fuente: Shutterstock

Preparar un buen café no depende únicamente de la cafetera o de la forma de preparación. Todo comienza mucho antes, en el momento de elegir los granos.

Un café de calidad puede ofrecer aromas más intensos, un sabor equilibrado y una experiencia completamente diferente desde el primer sorbo.

Los cinco secretos para hacer un café perfecto que muy pocos conocen y que llevan el sabor a otro nivel Fuente: Shutterstock

Aunque muchas personas prestan atención solo al precio o a la marca, los especialistas aseguran que existen algunos detalles que permiten identificar un café de mayor calidad y que pueden transformar por completo el resultado final de cada taza.

Las calves para que el café salga perfecto

Al momento de hacer un café, es importante tener ciertas cuestiones en cuenta que pueden contribuir considerablemente a un mejor sabor y experiencia al beberlo.

Entre las claves más importantes se destacan:

Elegir un café con un envase que conserve su frescura

Uno de los primeros aspectos que conviene observar es el envase. Los expertos recomiendan optar por bolsas que incorporen una válvula desgasificadora, ya que este sistema permite liberar el dióxido de carbono que desprenden naturalmente los granos recién tostados sin dejar ingresar oxígeno.

De esta manera, el café conserva mejor su aroma, su sabor y sus propiedades durante más tiempo.

Prestar atención al origen y al tipo de grano

El lugar donde fue cultivado el café influye directamente en sus características. Factores como la altitud, el clima y el suelo modifican el perfil aromático y el sabor de cada variedad.

En ese sentido, los especialistas destacan al café arábica como uno de los más apreciados por su complejidad, con notas florales, frutales y una acidez equilibrada. El robusta, en cambio, suele ofrecer un sabor más intenso, amargo y con mayor contenido de cafeína.

Los cinco secretos para hacer un café perfecto que muy pocos conocen y que llevan el sabor a otro nivel Fuente: Shutterstock

El aroma puede revelar la calidad del café

El olor que desprende el café al abrir el paquete también brinda información importante.

Un café de buena calidad suele ofrecer aromas naturales que recuerdan al chocolate, los frutos secos, el cacao o algunas frutas. Si predomina un olor excesivamente quemado o demasiado dulce, puede tratarse de un producto con un tueste muy agresivo o elaborado mediante procesos que afectan su calidad .

Observar el aspecto de los granos

La apariencia también ayuda a identificar un buen café ya que los granos de calidad suelen presentar un color uniforme y una superficie mate, especialmente cuando tienen un nivel de tueste medio.

En cambio, si lucen demasiado brillantes o aceitosos, podría indicar que el café lleva mucho tiempo almacenado o que fue sometido a un tueste excesivo.

Buscar granos del mismo tamaño

Otro detalle que muchas personas pasan por alto es la uniformidad de los granos.

Cuando todos presentan un tamaño y una forma similares, el proceso de tostado resulta mucho más parejo. Esto permite obtener una extracción uniforme y evita que algunos granos se quemen antes que otros, algo que puede alterar el sabor de la bebida.

¿Qué café recomiendan los especialistas?

Los especialistas en café de especialidad coinciden en que la mejor opción es elegir cafés de tueste natural, elaborados con granos frescos y cuidadosamente seleccionados.

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Este tipo de producto conserva mejor las características propias de cada variedad y permite apreciar los sabores y aromas originales, sin que queden ocultos por un tostado excesivo o por agregados durante el proceso de elaboración.

También recomiendan, siempre que sea posible, comprar el café en grano y molerlo justo antes de prepararlo. De esta manera, se preservan mejor los compuestos aromáticos y se obtiene una bebida mucho más intensa y equilibrada.

Además, es importante verificar la fecha de tueste, ya que un café demasiado antiguo pierde progresivamente sus cualidades, incluso si fue almacenado correctamente.