Los puntos negros en la goma de la puerta del freezer o de la heladera suelen pasar desapercibidos, pero pueden ser una señal de que algo no está funcionando como debería .

En algunos casos, estas pequeñas manchas solo indican la presencia de humedad y moho, aunque también podrían revelar un problema mucho más desagradable.

Qué significan los puntos negros que aparecen en la goma del freezer

Las manchas negras suelen aparecer por la acumulación de humedad, restos de suciedad y falta de limpieza en los pliegues de la goma.

Las manchas negras suelen aparecer por la acumulación de humedad, restos de suciedad y falta de limpieza en los pliegues de la goma. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Este ambiente, favorece la aparición de moho y especialmente en electrodomésticos con varios años de uso.

Sin embargo, especialistas advierten que, en determinadas situaciones, esos puntos también pueden estar relacionados con la presencia de cucarachas .

Según explicó el agente de emergencias y divulgador Miguel Assal en un video publicado en YouTube, esas pequeñas marcas podrían corresponder a excrementos de estos insectos.

Las causas más frecuentes de los puntos negros son:

Formación de moho por exceso de humedad.

Acumulación de suciedad en las gomas.

Falta de limpieza durante largos períodos.

En casos extremos, presencia de excrementos de cucarachas

Si las manchas aparecen junto con malos olores o señales de insectos en la cocina, conviene revisar el resto del ambiente para descartar una posible plaga.

Cómo limpiar correctamente la goma del freezer sin dañarla

Los fabricantes de heladeras recomiendan realizar una limpieza frecuente para evitar que la suciedad se adhiera a la goma y termine afectando el cierre de la puerta.

Para la limpieza habitual alcanza con utilizar un paño húmedo y un detergente neutro, dejando actuar el producto durante un par de minutos antes de retirarlo.

Para mantener las gomas en buen estado se recomienda:

Limpiarlas al menos una vez por mes. Secarlas completamente después de cada limpieza. Revisar los pliegues donde suele acumularse suciedad. Evitar productos demasiado abrasivos en el mantenimiento diario.

Cuándo conviene usar lavandina y cuándo llamar a un profesional

La lavandina puede ser una opción cuando existe una importante presencia de moho o una contaminación puntual, aunque no se aconseja utilizarla de forma habitual porque puede deteriorar las gomas.

Una mezcla de aproximadamente 30 mililitros de lavandina por cada litro de agua suele ser suficiente para desinfectar la superficie sin aplicar el producto puro.

Si se busca eliminar el problema de raíz, es esencial contactar a un servicio profesional de control de plagas.