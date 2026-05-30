Ni dos horas ni 30 minutos: cuánto tiempo antes de dormir hay que dejar el celular para dormir mejor, no tener insomnio y descansar mejor que un bebé Fuente: Shutterstock

Para muchas personas, revisar redes sociales, responder mensajes o mirar videos en el celular es una de las últimas actividades antes de acostarse.

Sin embargo, especialistas en salud del sueño advierten que este hábito puede interferir directamente con el descanso y convertirse en uno de los principales enemigos de una noche reparadora.

Aunque suele pasar desapercibido, el uso de dispositivos electrónicos durante los minutos previos a dormir puede alterar los mecanismos naturales del organismo encargados de preparar al cuerpo para el descanso.

Por eso, los expertos recomiendan establecer una distancia entre las pantallas y la hora de acostarse.

Cuánto tiempo antes de dormir recomiendan dejar el celular

De acuerdo con especialistas en sueño, el tiempo recomendado para dejar de usar el celular es al menos una hora antes de acostarse.

Ni dos horas ni 30 minutos: cuánto tiempo antes de dormir hay que dejar el celular para dormir mejor, no tener insomnio y descansar mejor que un bebé Fuente: Shutterstock

La explicación está relacionada con la luz azul que emiten las pantallas de teléfonos, tablets y otros dispositivos electrónicos.

Diversos estudios, entre ellos investigaciones difundidas por la Sociedad Americana de Fisiología, señalan que esta exposición puede alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo natural del sueño.

Cuando el cerebro recibe esta luz durante la noche, interpreta que todavía es de día y retrasa la liberación de melatonina. Como consecuencia, la persona tarda más en dormirse y puede experimentar un descanso de menor calidad.

Este fenómeno es conocido como “insomnio tecnológico” y se volvió cada vez más frecuente debido al uso constante de dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Por qué dormir lejos del celular puede mejorar el descanso

Los especialistas no solo recomiendan dejar de utilizar el teléfono una hora antes de dormir, sino también mantenerlo alejado de la cama.

Ni dos horas ni 30 minutos: cuánto tiempo antes de dormir hay que dejar el celular para dormir mejor, no tener insomnio y descansar mejor que un bebé Fuente: Shutterstock

La presencia del dispositivo cerca del lugar de descanso aumenta las probabilidades de revisar mensajes, redes sociales o notificaciones durante la noche, lo que puede provocar interrupciones constantes del sueño.

Entre las recomendaciones más habituales se encuentran:

Dejar el celular a más de un metro de la cama.

Activar el modo “No molestar”.

Silenciar notificaciones durante la noche.

Evitar revisar redes sociales antes de acostarse.

Mantener una rutina de descanso regular.

Los expertos explican que dormir mal de forma habitual puede generar consecuencias que van más allá del cansancio del día siguiente.

Entre los efectos más frecuentes aparecen la fatiga, la irritabilidad, los dolores de cabeza y una mayor necesidad de consumir estimulantes como café o bebidas energéticas.

Además, la falta de descanso sostenida en el tiempo se asocia con un mayor riesgo de desarrollar trastornos del sueño, problemas de salud mental y enfermedades cardiovasculares.

Por eso, incorporar el hábito de apagar el celular o dejarlo de lado al menos una hora antes de acostarse puede convertirse en una de las medidas más simples y efectivas para mejorar la calidad del sueño y favorecer un descanso más profundo.