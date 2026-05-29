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Las recetas saludables y rápidas siguen ganando protagonismo entre quienes buscan opciones más livianas para acompañar el mate o el café.

En ese contexto, la torta matera de manzana sin azúcar ni harina se convirtió en una de las preparaciones más elegidas por su sabor, su textura húmeda y la facilidad con la que puede hacerse en casa.

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Por qué la torta de manzana sin harina ni azúcar es tan popular

Además de requerir pocos ingredientes, esta versión reemplaza las harinas tradicionales y evita el azúcar refinada, logrando una alternativa ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin resignar algo rico para la merienda.

Sin azúcar ni harina | Cómo hacer la torta matera de manzana que está lista en minutos y es súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock
Sin azúcar ni harina | Cómo hacer la torta matera de manzana que está lista en minutos y es súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Qué se necesita para hacerla

Para poder hacer la torta de manzana que no lleva harina ni azúcar, es importante contar con los siguientes ingredientes:

  • 2 manzanas grandes.
  • 2 huevos.
  • 1 taza de avena.
  • 1 banana madura.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Canela a gusto.
  • Esencia de vainilla (opcional).
  • Un puñado de nueces o almendras (opcional).

Paso a paso para preparar esta receta saludable

La realización de esta torta es sencilla y puede prepararse en pocos minutos.

En tanto, al momento de llevarla a cabo, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Pelar y cortar las manzanas.
  • Pisar la banana hasta formar un puré.
  • Mezclar los huevos con la banana.
  • Agregar la avena, la canela y el polvo para hornear.
  • Incorporar las manzanas en cubos.
  • Volcar la mezcla en un molde previamente aceitado.
  • Cocinar en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 30 minutos.
Sin azúcar ni harina | Cómo hacer la torta matera de manzana que está lista en minutos y es súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock
Sin azúcar ni harina | Cómo hacer la torta matera de manzana que está lista en minutos y es súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

La torta puede comerse tibia o fría y muchas personas también le agregan frutos secos para darle una textura más crocante.

La versatilidad de esta receta

Esta receta ganó popularidad porque combina ingredientes simples con una preparación rápida y accesible.

Además, al no llevar harina refinada ni azúcar agregada, muchas personas la eligen como alternativa para: desayunos saludables, meriendas o colaciones entre comidas.

Por su parte, la manzana aporta humedad y dulzor natural, mientras que la avena ayuda a darle consistencia y mayor saciedad.