Sin azúcar ni harina | Cómo hacer la torta matera de manzana que está lista en minutos y es súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Las recetas saludables y rápidas siguen ganando protagonismo entre quienes buscan opciones más livianas para acompañar el mate o el café.

En ese contexto, la torta matera de manzana sin azúcar ni harina se convirtió en una de las preparaciones más elegidas por su sabor, su textura húmeda y la facilidad con la que puede hacerse en casa.

Por qué la torta de manzana sin harina ni azúcar es tan popular

Además de requerir pocos ingredientes, esta versión reemplaza las harinas tradicionales y evita el azúcar refinada, logrando una alternativa ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin resignar algo rico para la merienda.

Sin azúcar ni harina | Cómo hacer la torta matera de manzana que está lista en minutos y es súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Qué se necesita para hacerla

Para poder hacer la torta de manzana que no lleva harina ni azúcar, es importante contar con los siguientes ingredientes:

2 manzanas grandes.

2 huevos.

1 taza de avena.

1 banana madura.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Canela a gusto.

Esencia de vainilla (opcional).

Un puñado de nueces o almendras (opcional).

Paso a paso para preparar esta receta saludable

La realización de esta torta es sencilla y puede prepararse en pocos minutos.

En tanto, al momento de llevarla a cabo, se deben seguir los siguientes pasos:

Pelar y cortar las manzanas.

Pisar la banana hasta formar un puré.

Mezclar los huevos con la banana.

Agregar la avena, la canela y el polvo para hornear.

Incorporar las manzanas en cubos.

Volcar la mezcla en un molde previamente aceitado.

Cocinar en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 30 minutos.

Sin azúcar ni harina | Cómo hacer la torta matera de manzana que está lista en minutos y es súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

La torta puede comerse tibia o fría y muchas personas también le agregan frutos secos para darle una textura más crocante.

La versatilidad de esta receta

Esta receta ganó popularidad porque combina ingredientes simples con una preparación rápida y accesible.

Además, al no llevar harina refinada ni azúcar agregada, muchas personas la eligen como alternativa para: desayunos saludables, meriendas o colaciones entre comidas.

Por su parte, la manzana aporta humedad y dulzor natural, mientras que la avena ayuda a darle consistencia y mayor saciedad.