Poner cáscaras de limón adentro del horno: por qué miles de personas lo hacen y qué beneficio tiene Fuente: IA

Mantener el horno limpio suele ser una de las tareas más difíciles del hogar. Con el paso del tiempo, la grasa, los restos de comida y los olores se acumulan en el interior, generando suciedad que muchas veces requiere productos específicos para eliminarla.

Sin embargo, existe un truco casero que cada vez gana más popularidad por su sencillez y bajo costo: colocar cáscaras de limón dentro del horno.

Además de aprovechar un residuo que normalmente termina en la basura, este método ayuda a aflojar la suciedad adherida y facilita la limpieza sin necesidad de utilizar tantos productos químicos.

Por qué recomiendan poner cáscaras de limón dentro del horno

El limón contiene aceites naturales y ácido cítrico, componentes que ayudan a desprender la grasa y neutralizar los malos olores.

Poner cáscaras de limón adentro del horno: por qué miles de personas lo hacen y qué beneficio tiene Fuente: IA

Cuando las cáscaras se calientan dentro del horno, liberan vapor y compuestos aromáticos que actúan sobre las superficies internas, ayudando a reblandecer la suciedad acumulada.

Entre los principales beneficios de este truco se destacan:

Ayuda a aflojar restos de grasa adherida.

Facilita la limpieza de las paredes y bandejas del horno.

Neutraliza olores desagradables.

Deja un aroma fresco y agradable.

Permite reducir el uso de productos químicos de limpieza.

Cómo aplicar este truco casero paso a paso

La preparación es simple y requiere pocos elementos.

Solo hay que:

Colocar las cáscaras de uno o dos limones en una fuente apta para horno.

Agregar un poco de agua.

Llevar la fuente al horno durante unos minutos a temperatura media.

Apagar el horno y dejar que el vapor actúe en el interior.

Una vez que se enfríe lo suficiente, pasar un paño o una esponja para retirar la suciedad.

Poner cáscaras de limón adentro del horno: por qué miles de personas lo hacen y qué beneficio tiene Fuente: IA

El calor y el vapor generado por las cáscaras ayudan a desprender la grasa acumulada, haciendo que la limpieza posterior sea mucho más sencilla.

Un método económico para limpiar y desodorizar el horno

Además de facilitar la eliminación de grasa, este truco permite aprovechar un elemento que normalmente se desecha después de consumir la fruta.

Por eso, muchas personas lo incorporan a sus rutinas de limpieza como una alternativa económica, práctica y natural para mantener el horno en mejores condiciones y evitar que los olores se acumulen después de cocinar.