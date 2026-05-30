Ni nueces ni almendras | El súper alimento que cuida el corazón, mejora la circulación y protege el cerebro: se come crudo y es fácil de conseguir Fuente: Shutterstock

Cuando se habla de alimentos beneficiosos para la salud cardiovascular, muchas personas piensan automáticamente en frutos secos como las nueces o las almendras.

Sin embargo, existe otro ingrediente que suele estar presente en casi todas las cocinas y que, según especialistas, puede aportar importantes beneficios para el organismo: el ajo.

A través de un informe elaborado por CARE CHL Hospitals destaca una serie de propiedades del ajo para fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la circulación y contribuir al cuidado del cerebro.

Por qué el ajo es considerado un súper alimento para la salud

Uno de los principales compuestos activos del ajo es la alicina, una sustancia que se libera al triturarlo o cortarlo y que está asociada a gran parte de sus beneficios.

Ni nueces ni almendras | El súper alimento que cuida el corazón, mejora la circulación y protege el cerebro: se come crudo y es fácil de conseguir Fuente: Shutterstock

De acuerdo con el informe, el consumo habitual de ajo puede contribuir a:

Fortalecer el sistema inmunitario.

Favorecer la salud cardiovascular.

Mejorar la circulación sanguínea.

Ayudar a controlar la presión arterial.

Reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

Combatir bacterias, virus y hongos.

Favorecer una mejor digestión.

Además, sus propiedades antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso vinculado al envejecimiento celular y al desarrollo de diversas enfermedades.

El beneficio del ajo para el cerebro y la función cognitiva

Uno de los aspectos que más interés genera entre investigadores y especialistas es el posible papel del ajo en la protección de la salud cerebral.

Según el informe, los antioxidantes presentes en este alimento ayudan a reducir la inflamación y el daño celular provocado por los radicales libres. Esto podría contribuir al mantenimiento de una adecuada función cognitiva y a la protección frente al deterioro asociado al envejecimiento.

Ni nueces ni almendras | El súper alimento que cuida el corazón, mejora la circulación y protege el cerebro: se come crudo y es fácil de conseguir Fuente: Shutterstock

Los expertos destacan que una alimentación equilibrada que incluya alimentos ricos en compuestos antioxidantes puede ser una herramienta importante para cuidar la memoria y la salud del cerebro a largo plazo.

Otros beneficios que se le atribuyen al ajo

Además de sus efectos sobre el corazón, la circulación y el cerebro, el informe señala que el ajo también podría aportar beneficios adicionales para la salud general.

Entre ellos se encuentran:

Ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre.

Favorecer la salud ósea gracias a su aporte de nutrientes como manganeso y vitamina B6.

Contribuir al cuidado de la piel por su acción antioxidante.

Aliviar síntomas asociados a resfriados y cuadros gripales.

Colaborar con procesos de control del peso dentro de una alimentación saludable.

Aunque el ajo no reemplaza tratamientos médicos ni constituye una cura para enfermedades, los especialistas coinciden en que incorporarlo a una dieta equilibrada puede ser una forma sencilla de sumar nutrientes y compuestos beneficiosos para el organismo.