Una inadecuada señal de internet puede devinir en un inconveniente de considerable relevancia, especialmente en un contexto donde el trabajo remoto se ha intensificado. La instalación de papel aluminio detrás del módem de WiFi se ha convertido en uno de los métodos más populares para optimizar la conexión sin incurrir en gastos adicionales o adquirir antenas suplementarias.

Este método se fundamenta en un principio físico esencial: el aluminio actúa como un reflector de las ondas electromagnéticas, lo que facilita la redirección de sus señales hacia áreas determinadas.

Poner papel aluminio en el módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Cómo colocar papel de aluminio detrás del módem Wi‑Fi puede acelerar tu conexión a internet.

El truco viral se popularizó tras un estudio realizado en 2017 por la Universidad de Dartmouth, quienes desarrollaron reflectores personalizados mediante impresión 3D para mejorar la distribución de WiFi. En las pruebas, se logró una mejora de hasta un 50% en áreas específicas e incluso se disminuyó la fuga de señal.

Los dispositivos de internet emiten la señal mediante una cobertura tipo “esfera”. Es decir, la señal se distribuye en todas direcciones alrededor del equipo, tanto hacia los lados como hacia arriba y hacia abajo.

Esto significa que la intensidad no es igual en todos los lugares y objetos como paredes, muebles, metales o electrodomésticos debilitan la conexión. De este modo, el papel aluminio permite “empujar” la señal hacia el frente, lo que puede potenciar las conexiones en habitaciones del hogar que se encuentran alejadas del equipo.

Cuando se aplica en el hogar, los resultados habitualmente muestran una mejora de entre un 10% y un 20% de la intensidad. La señal se ve alterada por factores como la disposición del espacio, los materiales de construcción y la ubicación del router.

Cómo potenciar la conexión con un papel curvo

El principio detrás de este truco radica en que las señales del router operan en frecuencias de 2.4 y 5 GHz que se reflejan en superficies metálicas. Colocar un papel curvo actúa como una antena parabólica que concentra la propagación de las ondas hacia un lugar en específico, lo que potencia la conexión.

Este método es particularmente útil en entornos donde la calidad de la señal es deficiente. Implementar una simple modificación del entorno puede resultar en una mejora sustancial de la conectividad y del rendimiento general del servicio de Internet.

Colocar papel aluminio en el módem de WiFi: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Mejora tu señal de internet con papel aluminio en el módem

Para optimizar el internet doméstico utilizando este método viral, se deben seguir los pasos a continuación:

Desconectar el router

Cortar papel aluminio en un tamaño aproximado de 20 x 30 centímetros

Darle una ligera forma curva

Ubicarlo detrás del módem

Orientarlo hacia donde se necesite mejorar la señal

Aspectos y riesgos a considerar

Si bien colocar papel aluminio detrás del módem de WiFi actúa como un hack económico, sin embargo, presenta sus propias limitaciones. La mejora en la conexión se generará únicamente en una dirección, lo que implica que otras zonas pueden experimentar una cobertura de internet reducida. Asimismo, no aborda los problemas estructurales que dan origen a la mala señal, tales como las paredes gruesas, las interferencias de otros dispositivos o las distancias prolongadas.

Se debe tener prudencia al no cubrir completamente el equipo, ya que esto podría causar la acumulación de calor en el dispositivo, afectando así su rendimiento y durabilidad. Por esta razón, los profesionales sugieren emplear el material solamente como un reflector parcial, sin envolverlo por completo.

Otra aclaración a considerar es que este método puede funcionar como un ajuste temporal o experimental, pero no sustituye alternativas efectivas como la adecuada ubicación del router, el uso de repetidores o sistemas actualizados que mejoran la señal.

A pesar de sus limitaciones, esta solución se presenta como una opción de bajo costo que puede implementarse rápidamente, lo que resulta útil en ocasiones donde la conexión es deficiente y se requiere de internet de alta velocidad.

Soluciones económicas para mejorar la señal de internet en casa

El uso de papel aluminio para mejorar la señal se ha popularizado, pero expertos sugieren complementar con una revisión de la configuración del router para obtener mejores resultados. Además, el uso de extensores de señal o repetidores también puede ser útil. Estos dispositivos amplifican la señal y pueden llegar a áreas que el WiFi no cubre adecuadamente.