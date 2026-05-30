Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda añadir

La combinación de café con canela proporciona una fusión de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden conducir a efectos favorables sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva .

Millones de argentinos consumen café diariamente, pero pocos están al tanto de que añadir media cucharadita de canela convierte esa bebida en algo significativamente más beneficioso para la salud.

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar (foto: archivo).

Qué efectos tiene la canela en el cuerpo

La canela no se limita a ser una especia aromática, ya que contiene un compuesto denominado cinamaldehído, el cual es responsable de muchas de sus propiedades terapéuticas.

Su inclusión en la dieta puede contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre y a reducir el colesterol LDL, convirtiéndola en un complemento relevante para la prevención de la diabetes tipo 2 y de afecciones cardíacas.

Un aspecto adicional que a menudo se pasa por alto es que la canela proporciona un sabor naturalmente dulce, lo que facilita la reducción o eliminación del uso de azúcar o edulcorantes artificiales.

Existen tres áreas en las que la ciencia respalda más su consumo:

Salud metabólica: la canela acelera el metabolismo hasta en un 10% y colabora en el control de los niveles de azúcar , lo que disminuye los antojos y facilita el manejo del peso cuando se combina con una dieta equilibrada.

Salud cardiovascular: la canela puede contribuir a disminuir los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, regulando así los niveles de glucosa en sangre.

Salud digestiva: la canela alivia problemas relacionados con la digestión, como gases, hinchazón y molestias estomacales. Incorporar esta especia al café puede hacer que la bebida resulte más tolerable para personas con un estómago sensible o que experimentan digestiones lentas.

Cantidad y momento ideal del café con canela

La cantidad es de suma importancia . Ni excesiva ni escasa. La mayoría de los especialistas recomienda incorporar una pequeña cucharadita, aproximadamente 2 gramos, de canela en polvo a la taza de café.

Esta dosis resulta segura y es suficiente para maximizar los beneficios de la canela sin sobrepasar la cantidad sugerida.

En relación con el momento óptimo, el instante más adecuado para consumir café no es inmediatamente al levantarse, sino al menos 30 o 45 minutos después, a fin de lograr el efecto deseado y disminuir los niveles de estrés.

Incluir canela en el café | Qué ventajas ofrece y cuánto se aconseja añadir (foto: archivo)

El consumo de café con canela post comidas podría atenuar los efectos de los picos glucémicos, favoreciendo un control metabólico más efectivo.