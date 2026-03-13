Mantenerse activo es clave para cuidar la salud cardiovascular, especialmente con el paso de los años y aunque la caminata rápida y la bicicleta suelen ser las recomendaciones más habituales, especialistas comenzaron a destacar otra actividad cotidiana que puede ofrecer grandes beneficios. Se trata de subir escaleras, un ejercicio simple que no requiere equipamiento ni gimnasio y que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria sin correr riesgo de sufrir lesiones por impacto. Subir escaleras es una actividad física que muchas personas evitan por costumbre o comodidad, pero especialistas en medicina preventiva señalan que puede ser una de las formas más efectivas de mantenerse en movimiento. Este ejercicio obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad durante períodos cortos, generando un esfuerzo similar al de los entrenamientos por intervalos. Como resultado, permite mejorar la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata tradicional. Además, al tratarse de una actividad de bajo impacto que se realiza con el propio peso corporal, puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria sin necesidad de equipamiento especial. Desde el punto de vista circulatorio, subir escaleras funciona como una especie de “bomba natural” para el organismo. Al subir cada escalón, los músculos de las piernas se contraen de forma rítmica y ayudan a impulsar la sangre desde las extremidades hacia el corazón. Asimismo, un estudio publicado en ScienceDirect analizó datos de miles de participantes y encontró que subir más de cinco tramos de escaleras por día podría reducir hasta un 20% el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Además de sus beneficios cardiovasculares, subir escaleras también combina ejercicio aeróbico con fortalecimiento muscular. Subir y bajar escaleras como actividad física ayuda a fortalecer diferentes músculos de las piernas y contribuye tanto a una mejor postura como una mayor resistencia. En este sentido, las zonas que más se benefician con esta actividad son: