El kayak de recreo es una actividad física cada vez más elegida por quienes buscan un ejercicio completo que combine trabajo muscular, gasto calórico y bajo impacto sobre las articulaciones, ya que, al implicar un movimiento constante, activa todas las partes del cuerpo. En este sentido, una sesión de aproximadamente una hora de remo puede permitir quemar entre 300 y 500 calorías, dependiendo del ritmo y la intensidad del recorrido. Al mismo tiempo, el movimiento repetido del remo fortalece brazos, hombros, espalda y abdomen, mientras las piernas contribuyen a mantener el equilibrio y la estabilidad dentro de la embarcación. Remar en kayak implica realizar movimientos repetidos que requieren coordinación entre la parte superior del cuerpo y el tronco, lo que permite desarrollar fuerza y resistencia al mismo tiempo. Por su parte, con cada palada se activan varios grupos musculares y se exige al máximo la postura y estabilidad, algo que convierte a esta actividad en un entrenamiento integral. Entre los principales beneficios físicos del kayak recreativo se destacan los siguientes: El movimiento del remo no solo implica el trabajo de los brazos, ya que para mantener el ritmo y el equilibrio dentro del kayak es necesario activar distintos grupos musculares del cuerpo de manera coordinada. Entre las zonas que más se fortalecen durante la práctica se encuentran: