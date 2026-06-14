Huelga de médicos | Los sindicatos amenazan con nuevas protestas: estas son todas las medidas que exigen.

La huelga de médicos en España entra esta semana en su tramo final, pero el conflicto entre los sindicatos convocantes y el Ministerio de Sanidad continúa sin resolverse. Tras varios meses de negociación y cinco semanas de paros, las organizaciones profesionales advierten que podrían retomar las movilizaciones en otoño si no se producen avances en sus principales reivindicaciones.

La protesta está dirigida contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Mientras el Ministerio mantiene la tramitación del anteproyecto, los representantes de los médicos reclaman cambios en aspectos clave como la jornada laboral, las guardias, la jubilación y el reconocimiento profesional.

Última semana de huelga y amenaza de nuevas movilizaciones

Los médicos inician este lunes la quinta y última semana de huelga al mes convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Además de los paros, los sindicatos han convocado una manifestación frente al Ministerio de Sanidad para exigir avances en una negociación que consideran bloqueada. En paralelo, 16 comunidades autónomas urgieron la semana pasada a la ministra de Sanidad, Mónica García, a reabrir un proceso de diálogo “real, efectivo y constructivo”.

La petición fue trasladada durante el último Consejo Interterritorial de Salud, donde las autonomías expresaron su preocupación por la falta de acuerdo. Ante esta situación, los seis sindicatos convocantes reclaman al Gobierno que nombre nuevos interlocutores para intentar desatascar el conflicto.

Huelga de médicos | Los sindicatos amenazan con nuevas protestas: estas son todas las medidas que exigen. Cati Cladera

Estas son todas las medidas que exigen los sindicatos médicos

Los representantes del colectivo consideran que varias de sus demandas fundamentales no han sido incorporadas al nuevo estatuto marco impulsado por Sanidad.

Un estatuto propio para médicos

La principal reivindicación pasa por la aprobación de un estatuto específico para médicos y facultativos, diferenciado del general que regula al conjunto de profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Nueva clasificación profesional y categoría A1

Los sindicatos también reclaman una clasificación profesional propia que reconozca el grado de responsabilidad y formación de los médicos. Entre sus propuestas figura la creación de una nueva categoría A1, que consideran necesaria para reflejar adecuadamente las funciones y competencias del colectivo.

Jornada máxima de 35 horas semanales

Otra de las exigencias es la implantación de una jornada máxima de 35 horas semanales. Además, los sindicatos piden que cualquier exceso de jornada tenga carácter voluntario y sea retribuido.

Cambios en las guardias y la jubilación

Respecto a las guardias, reclaman una mejora de las retribuciones y que estas computen para la jubilación. También solicitan que la jubilación pueda ser anticipada y voluntaria mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Mónica García no retirará el anteproyecto de reforma del estatuto marco que aprobó el Consejo de Ministros. Fuente: EFE SERGIO PEREZ

La postura de Sanidad y el bloqueo de las negociaciones

Pese a las críticas sindicales, el Ministerio de Sanidad no tiene previsto retirar el anteproyecto de reforma del estatuto marco aprobado por el Consejo de Ministros. El texto se encuentra actualmente en consulta pública hasta el 26 de junio antes de continuar su tramitación parlamentaria.

Desde el departamento que dirige Mónica García defienden que la reforma mejora las condiciones laborales de todo el personal del Sistema Nacional de Salud al limitar las guardias a 17 horas y reducir la precariedad y la temporalidad.

Sanidad también sostiene que cuestiones como las retribuciones, la jornada de 35 horas o los límites de las guardias dependen en buena medida de las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en esos ámbitos.

Respecto a la exigencia de un estatuto propio para médicos, el Ministerio recuerda que el nuevo documento incorpora un capítulo específico para este colectivo, aunque considera que no se puede romper la unidad y cohesión del sistema.

En medio del conflicto, Mónica García también reprochó a las autonomías su actitud de “hacer del perro del hortelano”, ya que, según afirmó, ni “resuelven ni dejan resolver”. Además, la ministra quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a Satse-FSES, UGT, CC. OO. y CSIF, sindicatos que también han mostrado su malestar con algunos aspectos de la redacción final del anteproyecto. Según aseguró, el Ministerio “no es el que rompe los acuerdos”.