Con el paso de los años, se vuelve una prioridad encontrar una actividad física que sea amigable con el cuerpo para mantenerse sano. Si bien ejercicios como la bicicleta fija suelen ser los más elegidos para los adultos mayores, hay otras opciones que pueden realizarse en espacios abiertos y generar mayores beneficios cardiovasculares. Esta práctica accesible no necesita comprar equipamiento costoso ni pagar suscripciones al gimnasio. Es una actividad amigable con las articulaciones que puede realizarse en el día a día. La práctica en cuestión es la caminata ligera, la cual se diferencia de la tradicional por un ritmo acelerado. Diversos especialistas ya señalan a este hábito como una herramienta clave para la longevidad. Con tan solo acelerar el ritmo, el cuerpo necesita más oxígeno y energía, por lo que el corazón debe bombear sangre con mayor intensidad. Este esfuerzo moderado fortalece el corazón y mejora su capacidad para enviar sangre al resto del cuerpo. Caminar a velocidad ligera eleva la frecuencia cardiaca hasta niveles saludables de ejercicio aeróbico, lo mejora la resistencia cardiorrespiratoria. Otro de sus beneficios es que mejora la circulación sanguínea. Los músculos se contraen con mayor intensidad e impulsan sangre por las venas, haciendo que llegue más rápido al corazón. Este mecanismo se traduce en una mayor oxigenación de los tejidos, menor acumulación de sangre en las piernas y la reducción de problemas circulatorios. Estudios científicos recientes indican que caminar a un ritmo moderado está asociado a un menor riesgo de problemas cardiovasculares. Quienes realizan esta práctica sufren entre 35% y 43% menos arritmias cardiacas. Los beneficios no son solo cardiacos, sino también musculares. La caminata ligera fortalece el tren inferior, en específico los cuádriceps, glúteos y pantorrillas. Al aumentar la velocidad, se contraen más rápido para impulsarse, lo que ayuda a mantener la masa muscular y la estabilidad. El core también recibe estímulo, lo que se traduce en abdominales y espalda baja más resistentes que ayudan a mantener el equilibrio. En los adultos mayores, son clave para evitar caídas y poder realizar las actividades diarias de mejor forma. Este ejercicio cuenta con muchos beneficios para el corazón y los músculos, pero también se debe tener cuidado. Forzar el cuerpo podría generar caídas y resbalones, por lo que la moderación es una clave importante. La caminata ligera es una de las mejores actividades porque puede realizarse en cualquier momento del día y mientras se realizan actividades cotidianas como hacer las compras, pasear a las mascotas, entre otros.