Ni bici fija ni caminata rápida: el ejercicio que mejora la circulación, cuida el corazón y fortalece los músculos sin esforzarse de más Fuente: Archivo

Subir y bajar escaleras volvió a posicionarse como uno de los ejercicios más recomendados por especialistas en actividad física y salud cardiovascular.

Aunque muchas personas lo realizan de forma cotidiana sin darle importancia, esta práctica puede transformarse en un entrenamiento completo para mejorar la circulación, fortalecer músculos y cuidar el corazón sin necesidad de equipamiento costoso ni rutinas extremas.

Además, puede hacerse tanto en gimnasios como en espacios públicos, edificios, parques o estaciones, lo que la convierte en una alternativa accesible y fácil de incorporar a la vida diaria.

Por qué subir escaleras es uno de los ejercicios más completos

Especialistas de Cleveland Clinic destacan que esta actividad combina trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular al mismo tiempo.

Ni bici fija ni caminata rápida: el ejercicio que mejora la circulación, cuida el corazón y fortalece los músculos sin esforzarse de más Fuente: Shutterstock

Cada vez que una persona sube escalones, el cuerpo activa:

Piernas.

Glúteos.

Abdomen.

Zona lumbar.

Sistema cardiovascular.

El movimiento también obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad para oxigenar los músculos, algo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea y la resistencia física con el paso del tiempo.

A diferencia de otros ejercicios más agresivos, subir escaleras permite regular fácilmente la intensidad según la edad, el estado físico y la velocidad del entrenamiento.

Qué beneficios tiene para el corazón y la circulación

Uno de los principales beneficios de esta práctica aparece en la salud cardiovascular.

Ni bici fija ni caminata rápida: el ejercicio que mejora la circulación, cuida el corazón y fortalece los músculos sin esforzarse de más Fuente: Shutterstock

Realizar sesiones frecuentes de subida y bajada de escaleras puede ayudar a:

Mejorar la circulación sanguínea.

Favorecer la oxigenación del cuerpo.

Fortalecer el corazón.

Reducir el sedentarismo.

Incrementar la resistencia física.

Ayudar al control del peso corporal.

Además, el trabajo repetitivo de piernas favorece el retorno venoso, algo importante para personas que pasan muchas horas sentadas o quietas durante el día.

Especialistas también remarcan que pequeñas rutinas diarias pueden generar mejoras progresivas sin necesidad de entrenamientos de alto impacto.

Cómo incorporar este ejercicio sin ir al gimnasio

Uno de los puntos que más destacan quienes recomiendan esta práctica es que puede hacerse prácticamente en cualquier lugar.

Muchas personas aprovechan:

Escaleras de edificios.

Espacios públicos.

Parques.

Estaciones de tren o subte.

Escaleras mecánicas apagadas.

Máquinas de step o escaladora en gimnasios.

Qué se recomienda para hacer este ejercicio

Para comenzar, aconsejan realizar intervalos cortos y mantener una intensidad moderada, evitando exigirse de más durante los primeros días.

También recomiendan utilizar calzado cómodo, mantener una postura estable y acompañar el ejercicio con hidratación adecuada.

Con el tiempo, subir y bajar escaleras puede transformarse en una rutina simple pero efectiva para mantenerse activo, fortalecer músculos y mejorar la salud cardiovascular sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento.