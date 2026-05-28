Poner papel aluminio en una bolsa transparente con agua sirve para espantar moscas.

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Las moscas son uno de los problemas más frecuentes en los hogares durante los meses cálidos. Sin embargo, hay un método casero, económico y sin químicos que cada vez más personas aplican para mantenerlas alejadas: una bolsa transparente con agua y papel de aluminio colgada cerca de las ventanas o puertas.

El truco es simple y no requiere ningún producto especial. Solo necesitás elementos que ya tenés en casa.

Cómo funciona el truco y por qué las moscas se alejan

Las moscas tienen ojos compuestos que procesan la luz de forma muy diferente a la humana . Cuando la luz del sol impacta sobre el papel de aluminio dentro de la bolsa con agua, se generan reflejos y destellos que las desorientan y les impiden establecer trayectorias de vuelo estables.

Cuando la luz del sol impacta sobre el papel de aluminio dentro de la bolsa con agua, se generan reflejos y destellos que las desorientan y les impiden establecer trayectorias de vuelo estables.

En este sentido, la combinación del agua como lente natural y el aluminio como superficie reflectante amplifica el efecto. Las moscas, al no poder orientarse cerca de esa zona, simplemente evitan el área.

Si bien no se trata de un repelente en sentido estricto, funciona como barrera visual altamente efectiva en espacios abiertos o semiabiertos como cocinas, patios y balcones.

Paso a paso para armar el repelente casero

El procedimiento es rápido y el resultado dura varios días sin necesidad de reemplazar nada:

Tomá una bolsa de polietileno transparente (las de freezer funcionan muy bien).

Introducí uno o dos pedazos de papel de aluminio arrugado.

Llenala con agua fría hasta las tres cuartas partes.

Cerrala bien y colgala con hilo o cinta adhesiva cerca de ventanas, puertas o zonas con mayor presencia de moscas .

Colocala donde le dé la luz directa del sol para maximizar los reflejos.

Podés repetir el procedimiento en distintos puntos del hogar. Cuantos más ángulos cubrís, mayor es la efectividad.

Otros usos del papel de aluminio en la cocina que no conocías

El mismo material también sirve para conservar frutas cortadas por más tiempo, ya que ralentiza la oxidación. Y si lo colocás en el cajón de las verduras en la heladera, ayuda a mantener la humedad estable y prolonga la frescura de los alimentos.

El truco de la bolsa con agua no elimina las moscas, pero las mantiene lejos sin costo ni esfuerzo.