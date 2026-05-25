Ni salir a correr ni bici fija: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los huesos Fuente: Archivo

Cada vez más especialistas destacan que no hace falta pasar horas en el gimnasio ni realizar entrenamientos extremos para mejorar la salud.

Entre las actividades más recomendadas aparece el tenis, un deporte que combina movimiento constante, trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular.

Además de ayudar a cuidar el corazón, también mejora la circulación sanguínea, fortalece los huesos y contribuye al bienestar físico y mental.

Por qué el tenis es uno de los ejercicios más completos

El tenis combina ejercicios aeróbicos y movimientos de fuerza en una misma actividad.

Durante un partido se realizan desplazamientos rápidos, cambios de dirección y movimientos repetitivos que activan gran parte del cuerpo.

Ni salir a correr ni bici fija: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los huesos Fuente: Shutterstock

Especialistas señalan que practicar tenis de forma regular puede ayudar a:

Mejorar la salud cardiovascular.

Favorecer la circulación sanguínea.

Fortalecer huesos y articulaciones.

Aumentar la resistencia física.

Reducir el estrés y la ansiedad.

Mejorar la coordinación y los reflejos.

Además, al tratarse de un deporte dinámico y entretenido, muchas personas logran mantener la constancia con más facilidad que en otros entrenamientos tradicionales.

Qué músculos se trabajan al jugar al tenis

Uno de los grandes beneficios del tenis es que pone en movimiento casi todos los grupos musculares del cuerpo.

Entre las zonas que más trabajan se encuentran:

Piernas y glúteos por los desplazamientos constantes.

Brazos y hombros durante los golpes.

Espalda y abdomen para mantener estabilidad y equilibrio.

Pantorrillas y tobillos en los cambios de dirección.

Ni salir a correr ni bici fija: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los huesos Fuente: Shutterstock

El impacto moderado y el esfuerzo físico también ayudan a fortalecer la densidad ósea, algo clave para prevenir problemas relacionados con el envejecimiento.

Cuántas veces por semana recomiendan practicar tenis

Los especialistas recomiendan practicar tenis entre dos y cuatro veces por semana para obtener beneficios físicos y cardiovasculares de manera progresiva.

La frecuencia puede variar según la edad, el estado físico y la intensidad de juego. Incluso partidos recreativos de corta duración pueden aportar mejoras importantes en la salud general.

Además, el tenis puede adaptarse a distintos niveles de exigencia, por lo que resulta una actividad ideal tanto para principiantes como para personas con experiencia deportiva que buscan mantenerse activas de forma saludable.