Truco casero para quitar el sarro del baño

Con el paso del tiempo, el baño suele acumular sarro, manchas de óxido y residuos de minerales, especialmente en el inodoro, las llaves y otras superficies expuestas al agua. En esta línea, existen trucos caseros que sirven para limpiar y quitar los malos olores de la casa.

Aunque existen numerosos productos especializados para eliminarlos, también hay alternativas que permiten obtener buenos resultados sin recurrir a químicos agresivos ni a ingredientes difíciles de conseguir.

Ni bicarbonato, ni vinagre: así funciona el truco para sacar el sarro de las canillas y el inodoro

Uno de los métodos caseros más populares consiste en utilizar ácido cítrico en polvo, un compuesto de origen natural conocido por su capacidad para disolver los depósitos de cal y devolver el brillo a distintas superficies del baño. Conoce más a continuación.

Cómo usar ácido cítrico para limpiar el inodoro

Para aplicar este método casero solo hay que:

Disolver entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en agua caliente.

Verter la mezcla dentro de la taza del inodoro.

Dejar actuar durante toda la noche.

A la mañana siguiente, cepillar el interior y accionar la descarga.

El ácido cítrico puede adquirirse en dietéticas, tiendas de productos naturales o comercios en línea. Entre sus ventajas destacan que:

Es un producto natural No deja olores intensos Resulta poco agresivo para la mayoría de las superficies Puede utilizarse también en griferías, azulejos, mamparas y otras zonas afectadas por el sarro

Cómo evitar el sarro en el inodoro y cañerías

Para mantener el baño limpio durante más tiempo, conviene adoptar algunos hábitos de mantenimiento: