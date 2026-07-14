Ni bicarbonato, ni vinagre: así funciona el truco para sacar el sarro de las canillas y el inodoro

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Con el paso del tiempo, el baño suele acumular sarro, manchas de óxido y residuos de minerales, especialmente en el inodoro, las llaves y otras superficies expuestas al agua. En esta línea, existen trucos caseros que sirven para limpiar y quitar los malos olores de la casa.
Aunque existen numerosos productos especializados para eliminarlos, también hay alternativas que permiten obtener buenos resultados sin recurrir a químicos agresivos ni a ingredientes difíciles de conseguir.
Uno de los métodos caseros más populares consiste en utilizar ácido cítrico en polvo, un compuesto de origen natural conocido por su capacidad para disolver los depósitos de cal y devolver el brillo a distintas superficies del baño. Conoce más a continuación.
Cómo usar ácido cítrico para limpiar el inodoro
Para aplicar este método casero solo hay que:
- Disolver entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en agua caliente.
- Verter la mezcla dentro de la taza del inodoro.
- Dejar actuar durante toda la noche.
- A la mañana siguiente, cepillar el interior y accionar la descarga.
El ácido cítrico puede adquirirse en dietéticas, tiendas de productos naturales o comercios en línea. Entre sus ventajas destacan que:
- Es un producto natural
- No deja olores intensos
- Resulta poco agresivo para la mayoría de las superficies
- Puede utilizarse también en griferías, azulejos, mamparas y otras zonas afectadas por el sarro
Cómo evitar el sarro en el inodoro y cañerías
Para mantener el baño limpio durante más tiempo, conviene adoptar algunos hábitos de mantenimiento:
- Realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana.
- Utilizar vinagre blanco de forma periódica como limpiador natural.
- Reparar cualquier fuga de agua para evitar la formación de depósitos minerales.
- Cepillar el interior del inodoro con frecuencia para impedir que se acumulen residuos.
- Evitar el uso constante de productos demasiado abrasivos que puedan deteriorar la porcelana.
- Mantener el baño bien ventilado para reducir la humedad y la proliferación de bacterias.
- Utilizar tabletas limpiadoras en el tanque, si se desea un mantenimiento continuo y una mayor protección frente al sarro.