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Con el paso del tiempo, el baño suele acumular sarro, manchas de óxido y residuos de minerales, especialmente en el inodoro, las llaves y otras superficies expuestas al agua. En esta línea, existen trucos caseros que sirven para limpiar y quitar los malos olores de la casa.

Aunque existen numerosos productos especializados para eliminarlos, también hay alternativas que permiten obtener buenos resultados sin recurrir a químicos agresivos ni a ingredientes difíciles de conseguir.

Ni bicarbonato, ni vinagre: así funciona el truco para sacar el sarro de las canillas y el inodoro
Ni bicarbonato, ni vinagre: así funciona el truco para sacar el sarro de las canillas y el inodoro

Uno de los métodos caseros más populares consiste en utilizar ácido cítrico en polvo, un compuesto de origen natural conocido por su capacidad para disolver los depósitos de cal y devolver el brillo a distintas superficies del baño. Conoce más a continuación.

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Cómo usar ácido cítrico para limpiar el inodoro

Para aplicar este método casero solo hay que:

  • Disolver entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en agua caliente.
  • Verter la mezcla dentro de la taza del inodoro.
  • Dejar actuar durante toda la noche.
  • A la mañana siguiente, cepillar el interior y accionar la descarga.

El ácido cítrico puede adquirirse en dietéticas, tiendas de productos naturales o comercios en línea. Entre sus ventajas destacan que:

  1. Es un producto natural
  2. No deja olores intensos
  3. Resulta poco agresivo para la mayoría de las superficies
  4. Puede utilizarse también en griferías, azulejos, mamparas y otras zonas afectadas por el sarro

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Cómo evitar el sarro en el inodoro y cañerías

Para mantener el baño limpio durante más tiempo, conviene adoptar algunos hábitos de mantenimiento:

  • Realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana.
  • Utilizar vinagre blanco de forma periódica como limpiador natural.
  • Reparar cualquier fuga de agua para evitar la formación de depósitos minerales.
  • Cepillar el interior del inodoro con frecuencia para impedir que se acumulen residuos.
  • Evitar el uso constante de productos demasiado abrasivos que puedan deteriorar la porcelana.
  • Mantener el baño bien ventilado para reducir la humedad y la proliferación de bacterias.
  • Utilizar tabletas limpiadoras en el tanque, si se desea un mantenimiento continuo y una mayor protección frente al sarro.